"Dobra robota!" May tanecznym ruchem pogratulowała drużynie krykieta

Theresa May ponownie zaprezentowała swoje taneczne umiejętności. Podczas festiwalu muzycznego ustępująca premier kiwała się w rytm muzyki, a uwiecznionym obrazkiem z wydarzenia zilustrowała swoją radość z wygranej angielskiej reprezentacji w krykiecie, która wygrała mistrzostwa świata w tej dyscyplinie.

Chłodne powitanie z Putinem. May odrzuciła ofertę normalizacji stosunków Brytyjska premier... czytaj dalej » Szefowa rządu pojawiła się na festiwalu Henley, gdzie występował australijski zespół Björn Again, wykonujący przeboje szwedzkiej grupy Abba.

Na co dzień chłodnej i powściągliwej May tym razem dopisał humor - w towarzystwie męża i innych mężczyzn wykonała kilka tanecznych ruchów na oczach publiczności, co uwieczniła i opublikowała na swoim profilu na Twitterze. "Dobra robota!" - napisała.

Pogratulowała tym samym zwycięstwa w krykieta drużynie Anglii. Ta w finale mistrzostw świata pokonała drużynę Nowej Zelandii.



To nie pierwszy raz, gdy May zwróciła uwagę swoim tańcem. W październiku na konwencji programowej Partii Konserwatywnej w Birmingham May na scenę weszła tanecznym krokiem. Także w sierpniu ubiegłego roku dwukrotnie zdarzyło jej się tańczyć podczas podróży do Afryki.

Szefowa rządu decyzję o odejściu ogłosiła 24 maja. Zwycięzca wyborów nowego lidera Partii Konserwatywnej zostanie ogłoszony 23 lipca, a nowy premier powinien objąć stanowisko następnego dnia, w środę 24 lipca. Po opuszczeniu stanowiska szefowej rządu May planuje pozostać w parlamencie jako posłanka.

Well done @EnglandCricket! #CWC19Final#ENGvsNZpic.twitter.com/D3aGf1eTU2 — Theresa May (@theresa_may) 14 lipca 2019

