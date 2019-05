Ostatnie zdanie Theresy May. Emocje wzięły górę

May nie wytrzymała. Emocje wzięły górę

24.05 | Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała w piątek rezygnację ze stanowiska przewodniczącej Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji także szefowej rządu. Stwierdziła, że robiła wszystko, aby przekonać parlament do swojej umowy z Brukselą w sprawie brexitu, ale jej się to nie udało. Na koniec przemówienia nie powstrzymała emocji. Jej głos się załamał.

