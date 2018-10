"Nie zdradzimy wyniku referendum, nie dopuścimy do rozerwania naszego kraju"

Brytyjska premier Theresa May zapowiedziała w środę, że jej rząd "nie zdradzi wyniku referendum". Taką zdradą byłoby - uznała - zaakceptowanie porozumienia z Unią Europejską, które nie spełniałoby wymogu odzyskania kontroli nad wydatkami, prawem i granicami.

W wystąpieniu kończącym konwencję programową Partii Konserwatywnej w Birmingham Theresa May mówiła o rządowej strategii negocjacji z UE. Johnson przemawiał, May się "zezłościła" Brytyjska premier... czytaj dalej »

Brexitowe negocjacje

- Nikt nie chce dobrego porozumienia z Unią Europejską bardziej niż ja, ale to nigdy nie oznaczało gotowości do wypracowania umowy za wszelką cenę - mówiła szefowa brytyjskiego rządu. Dodała, że "traktowała Unię Europejską wyłącznie z szacunkiem i Wielka Brytania oczekuje tego samego".

May broniła swojej wizji wyjścia z UE, tzw. planu z Chequers. Przestrzegła posłów i aktywistów podzielonej w tej sprawie Partii Konserwatywnej, aby nie dali się wciągnąć w "gonitwę za własnymi wizjami perfekcyjnego Brexitu", a zamiast tego dbali o jedność ugrupowania w kluczowych miesiącach negocjacji z UE.

- Ludzi nie interesują teoretyczne debaty, bo ich życie zależy od tego, abyśmy wypracowali korzystne rozwiązanie w praktyce. Brexit, który sprawi, że Wielka Brytania będzie silniejsza za 50 lat, na nic się nie przyda, jeśli utrudni nasze życie teraz - przestrzegła. Krytykowała w ten sposób eurosceptyczne skrzydło swej partii, które domaga się zerwania negocjacji ze Wspólnotą i zastąpienia ich w przyszłości porozumieniami handlowymi z krajami trzecimi.

"Nie zdradzimy wyniku referendum"

Premier ostrzegła, że brytyjski rząd nie wyklucza zakończenia negocjacji bez porozumienia z Unią Europejską w sprawie przyszłych relacji. Jak tłumaczyła, w szczególności taki scenariusz byłby możliwy, gdyby proponowane modele przyszłych stosunków zagrażały jedności Zjednoczonego Królestwa przez nadanie specjalnego statusu prawnego Irlandii Północnej lub sprowadzały się do "wyjścia z UE jedynie z nazwy", zmuszając rząd w Londynie do utrzymania członkostwa we wspólnym rynku i unii celnej, a także jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE. Koncerny ostrzegają przed "twardym" brexitem. "Wszystkie strony stracą" Koncerny... czytaj dalej »

- Nie zdradzimy wyniku referendum, nie dopuścimy do rozerwania naszego kraju - zapowiedziała. Zastrzegła jednak, że "wyjście bez umowy, przywrócenie ceł i kosztownych kontroli granicznych byłoby złym wynikiem (rozmów) zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej".

Szefowa rządu wykluczyła organizację drugiego referendum w sprawie opuszczenia Wspólnoty. Wyjaśniła, że taki ruch podkopałaby zaufanie wyborców do brytyjskiej demokracji i byłby odebrany jako próba pouczania wyborców przez polityków, którzy byli niezadowoleni z pierwszej decyzji.

- Posłowie zwrócili się do Brytyjczyków z prośbą o podjęcie decyzji, ufając ich ocenie sytuacji. Oni z kolei zaufali nam, że zrealizujemy ich wybór, i ja ich nie zawiodę - zapewniła.

Koniec zaciskania pasa

W wystąpieniu kończącym konwencję programową Partii Konserwatywnej w Birmingham szefowa rządu zadeklarowała zakończenie wieloletniej polityki zaciskania pasa oraz nowe inwestycje w służbę zdrowia (w tym program wczesnego wykrywania raka, który opowiedziała przedstawiając historię swojej zmarłej córki chrzestnej i ministra Jamesa Brokenshire'a, który odszedł z rządu na kilka miesięcy walcząc z chorobą) oraz mieszkalnictwo.

- Dekadę po kryzysie finansowym ludzie powinni wiedzieć, że nadszedł koniec polityki oszczędności (...), a ich ciężka praca się opłaciła - tłumaczyła May, podkreślając, że Partia Konserwatywna "wierzy w siłę dobrze uregulowanego wolnego rynku - największego w historii narzędzia rozwoju ludzkości". "Test wartości", koniec ze swobodnym przepływem osób. Londyn ma pomysł na przepisy imigracyjne Szef brytyjskiego... czytaj dalej »

Odwołała się do historycznych przykładów, które jej zdaniem potwierdzały instynktowne dążenie ludzi do wolności. Przypomniała, że zamknięte gospodarki były "obalane nie przez wpływowe elity, lecz zwykłych ludzi", wspominając m.in. Solidarność w Stoczni Gdańskiej, aksamitną rewolucję w Czechosłowacji i upadek muru berlińskiego.

May: brać przyszłość w swoje ręce

Odnosząc się do czołowych polityków torysów, wywodzących się z różnych środowisk społecznych, w tym mniejszości etnicznych i seksualnych, premier tłumaczyła, że kluczowa jest "możliwość brania przyszłości w swoje ręce".

- To świadomość, że jeśli twój ojciec przyleciał z Pakistanu, ty możesz zostać ministrem spraw wewnętrznych (tak jak obecny szef tego resortu Sajid Javid - red.). Jeśli spędziłeś czas w domu dziecka, możesz być w rządzie. Jeśli twoi dziadkowie przyjechali w ramach pokolenia Windrush (z Karaibów - red.), możesz być następnym burmistrzem Londynu (jak kandydat torysów na to stanowisko Shaun Bailey - red.). A jeśli jesteś w ciąży, oczekując pierwszego dziecka, i zaręczona ze swoją dziewczyną, możesz być przyszłą pierwszą minister Szkocji (jak Ruth Davidson - red.) - wyliczała.

Liderka Partii Konserwatywnej wykorzystała ponadto swoje przemówienie do skrytykowania lidera opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, którego oskarżyła o próbę wykorzystania negocjacji w sprawie Brexitu do "realizowania interesów partyjnych, a nie interesu narodowego". Zarzuciła mu też brak zbilansowanych planów budżetowych, przychylność wobec Rosji i tolerowanie antysemityzmu w swoim ugrupowaniu.

