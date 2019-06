Gdy "będzie widoczny jego sens". Brytyjska prasa o spotkaniu May z Putinem





Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER | Video: Reuters Theresa May zrezygnowała z funkcji premier 7 czerwca

"Premier Wielkiej Brytanii Theresa May rozważa spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na planowanym na koniec czerwca szczycie G20 w Osace" - informuje poniedziałkowy "The Times". Według londyńskiego dziennika, celem ma być "zapoczątkowanie odwilży we wzajemnych relacjach zanim nowy brytyjski premier obejmie władzę".

"The Times" zastrzega, że do spotkania dojdzie tylko wtedy, gdy "będzie widoczny jego sens". May spotkała się ostatni raz z Putinem na szczycie G20 w Argentynie w listopadzie 2018 roku, kiedy rosyjski prezydent podszedł nieformalnie do brytyjskiej premier. O ewentualnym spotkaniu May z Putinem w ramach szczytu G20 napisał także inny brytyjski dziennik - "The Guardian". May ustąpiła ze stanowiska liderki Partii Konserwatywnej Brytyjska premier... czytaj dalej »

Według ekspertów stosunki między Londynem a Moskwą zbliżyły się do poziomu z czasów zimnowojennych po próbie otrucia byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala i jego córki Julii w angielskim Salisbury w marcu 2018 roku przy użyciu silnie trującej substancji chemicznej Nowiczok.

May obwiniła o atak Rosję, która wszystkiemu zaprzeczyła. USA i sojusznicy europejscy stanęli po stronie Wielkiej Brytanii i zdecydowali o największym od szczytu zimnej wojny wydaleniu rosyjskich dyplomatów. W ramach retorsji Rosja wyrzuciła zachodnich dyplomatów.

7 czerwca May ustąpiła z funkcji lidera rządzącej Partii Konserwatywnej w związku z niepowodzeniami dotyczącymi brexitu. Do czasu wyłonienia jej następcy May pozostanie jednak na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki przewodniczącej ugrupowania.

"Theresa Maj jest odchodzącą postacią, jednak sam fakt spotkania może nadać ton przyszłemu przywódcy konserwatystów. Obecnie były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, znany ze swojego krytycznego stosunku do Moskwy, prowadzi w wewnętrznych wyborach torysów z wyraźną przewagą" - skomentował doniesienia brytyjskich dzienników rosyjski portal gazeta.ru.

Szczyt G20 w Osace odbędzie się 28-29 czerwca.