"Brutalność, która nie zna granic". Uśmiech na tle martwej żyrafy





Amerykańska łowczyni Tess Thompson Talley wywołała burzę w internecie, publikując zdjęcie z safari. Pozuje na nim na tle zastrzelonej żyrafy czarnej i promieniście się uśmiecha.

Amerykanka ze stanu Kentucky Tess Thompson Talley opublikowała w internecie zdjęcia z ubiegłorocznego safari w Afryce, podczas którego upolowała żyrafę czarną.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz — AfricaDigest (@africlandpost) June 16, 2018



Their brutality knows no boundaries — AfrikanSpaceship (@MsAfrikanRoots) June 16, 2018



Why would someone do that to such a beautiful animal — Tracy (@Tracy79082797) June 18, 2018

"Moje modlitwy zostały wysłuchane"

"Moje modlitwy o polowaniu, które zdarzyć może się raz w życiu, zostały dziś wysłuchane! Zauważyłam tę rzadką czarną żyrafę i śledziłam ją przez jakiś czas. Wiedziałam, że to jest ta jedyna. Miała ponad 18 lat i 4000 funtów (1800 kg - przyp. red.), z których mogłam pozyskać 2000 funtów (900 kg - przyp. red.) mięsa" - napisała w poście na Facebooku Talley. Potem go usunęła.

"Dlaczego?"

Łowczyni szybko spotkała się z falą krytyki w mediach społecznościowych. Post zebrał prawie 40 tys. udostępnień i ponad sześć tysięcy komentarzy.

Użytkownicy Twittera zastanawiali się m.in. nad tym, "dlaczego ktoś zrobił coś takiego z tak pięknym zwierzęciem". Inni pisali o "brutalności, która nie zna granic".

"Biała amerykańska dzikuska przybywa do Afryki i zabija bardzo rzadką żyrafę czarną" - napisano na profilu @AfricaDigest na Twitterze.

"Zabijanie zwierząt dla zabawy jest oznaką poważnej choroby psychicznej" - ten komentarz został polubiony ponad tysiąc razy.

"Nikt tego nie doceni"

Wśród internautów znaleźli się też tacy, którzy wspierali kobietę.

"#TessThompsonTalley gratuluję udanego polowania. Czas, wysiłek i przygotowanie do takiego polowania nigdy nie zostaną wystarczająco docenione przez nikogo oprócz ciebie. Osoby, które cię atakują, powinny się wstydzić" - wyraził swoją opinię kolejny użytkownik Twittera.

#TessThompsonTalley Killing animals for fun is a sign of serious mental illness. — Terry Skovronek (@adeathmidwife) June 26, 2018



#TessThompsonTalley congratulations on your successful hunt. The time, effort, and amount of preparing for this hunt, will never go appreciated by anyone but you. The individuals that are attacking you for this once in a lifetime opportunity, should be ashamed of themselves. — Nathan Voit (@natevoit) July 1, 2018

Odpowiedź

W mailu do dziennikarzy Fox News Tess Thompson Talley próbowała usprawiedliwić swoje zachowanie.

Napisała, że "liczebność tego podgatunku żyraf wzrasta częściowo dzięki połowom myśliwych i ich wysiłkom na rzecz ochrony przyrody, które są opłacane w dużej mierze z polowań na zwierzynę łowną. Sama rasa nie jest rzadka, jedynie ta żyrafa była bardzo stara" - zaznaczała Talley.