Video: TVN24 BiS

"Ciężarówka wyjechała mi dosłownie zza ramienia". Relacja...

7.04 | Wracałam z konferencji, szłam z koleżanką. Ciężarówka wyjechała mi dosłownie zza ramienia. Rozpędziła się i dosłownie parę sekund dzieliło nas od tego, abyśmy to my były stratowane jako pierwsze - relacjonowała na antenie TVN24 BiS Alicja Wnuk, naoczny świadek ataku w Sztokholmie, w którym zginęły co najmniej trzy osoby, a kilka jest rannych.

