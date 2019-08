"Masowa strzelanina" w Teksasie. Napastnicy otworzyli ogień w supermarkecie

W sobotę w Teksasie doszło do “masowej strzelaniny” - podała agencja Associated Press. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień w jednym z supermarketów w mieście El Paso. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, zabitych może być nawet ponad 20 osób. O zajściu został powiadomiony prezydent USA Donald Trump.

Strzały padły w jednym z supermarketów sieci Walmart w okolicy centrum handlowego Cielo Vista w El Paso.

- Wszyscy jesteśmy zdenerwowani i przerażeni - powiedziała stacji ABC News 33-letnia pracownica jednej z restauracji w centrum handlowym. - Nasze modlitwy są ze wszystkimi w Walmarcie - dodała w rozmowie telefonicznej ze stacją.

Informacje na temat liczby ofiar i domniemanych sprawców, napływające od przedstawicieli różnych władz oraz mediów są na razie sprzeczne.

Wielu napastników

"Otrzymaliśmy liczne doniesienia o wielu napastnikach" - napisała lokalna policja na Twitterze.



Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) 3 sierpnia 2019

Burmistrz El Paso Dee Margo poinformował, że zatrzymano trzech podejrzanych o związek z atakiem, według cytowanego przez agencję AP sierżanta Enrique Carrillo z lokalnej policji aresztowany został jeden podejrzany. Policja dodaje, że sytuacja jest rozwojowa, sugerując, że na wolności wciąż może znajdować się część napastników.

Liczba ofiar nieznana

Policja na razie nie wypowiada się na temat liczby rannych czy zabitych. Burmistrz mówił w CNN o "kilku ofiarach śmiertelnych". Zastępca gubernatora Teksasu Dan Patrick powiedział na antenie Fox News, że "mamy między 15 a 20 ofiar, nie znamy jeszcze liczby zabitych".

Według lokalnej stacji KTSM 18 osób zostało postrzelonych, z czego trzy śmiertelnie. Reporter "El Paso Times" przekazał, że w supermarkecie zginęły 22 osoby, w tym czworo dzieci.

Stacja NBC News podała, powołując się na źródła medyczne w miejscowej klinice uniwersyteckiej, że do placówki tej przewieziono co najmniej 10 poważnie rannych, a część osób z obrażeniami przetransportowano do innych szpitali.

Strzały padły w supermarkecie w centrum handlowym Cielo Vista w El Paso













"Niech Bóg będzie z wami!"

Biały Dom przekazał, że prezydent Donald Trump został poinformowany o zdarzeniu oraz rozmawiał o nim z prokuratorem generalnym Williamem Barrem i gubernatorem Teksasu Gregiem Abbottem.

Prezydent Trump na Twitterze odniósł się do dramatu w centrum handlowym.

"Okropne strzały w El Paso w Teksasie. Doniesienia są bardzo złe, wielu zabitych. Współpracujemy z krajowymi i lokalnymi władzami oraz organami ścigania. Rozmawiałem z gubernatorem (Teksasu - red.), by zapewnić go o pełnym wsparciu rządu federalnego. Niech Bóg będzie z wami!" - napisał amerykański przywódca.



Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019





Na miejscu zbrodni oprócz policji znajdują się agencji FBI, funkcjonariusze służby celnej i ochrony granicy oraz wojsko. Policja zaapelowała do mieszkańców, by ze względów bezpieczeństwa trzymali się z daleka od Cielo Vista.

Popularne centrum handlowe

Cielo Vista to jedno z najstarszych i najpopularniejszych centrów handlowych w mieście. Szczególnie chętnie odwiedzane jest przez meksykańskich turystów, którzy przekraczają granicę Stanów Zjednoczonych, aby tam zrobić zakupy i sprowadzić towary z powrotem do Meksyku.

Centrum znajduje się przy autostradzie międzystanowej, we wschodniej części miasta. El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem.

We wtorek dwie osoby zginęły od strzałów w supermarkecie w stanie Missisipi, a kilka dni wcześniej 19-latek otworzył ogień podczas lokalnego festiwalu w niewielkiej miejscowości Gilroy na północy Kalifornii, zabijając trzy osoby. Sprawca został zastrzelony przez wezwanych na miejsce policjantów.

Strzały padły w supermarkecie w centrum handlowym Cielo Vista w El Paso