Xi Jinping odwiedzi Japonię? Minister z misją w Pekinie

Video: tvn24

Premier Mateusz Morawiecki o rozmowach z premierem Chin

12.04 | Premier Chin Li Keqiang w rozmowie ze mną obiecał podjęcie działań zmierzających do bardziej zrównoważonych zasadach we wzajemnym handlu - powiedział dziennikarzom w samolocie, w drodze z Dubrownika do Warszawy, premier Mateusz Morawiecki.

»