USA rozmieszczą w Rumunii drugi system antyrakietowy. Rosja analizuje wyjaśnienia

Foto: U.S. Missile Defense Agency / Flickr CC BY 2.0 Video: US Navy

Próba systemu AEGIS BMD

06.05 | Flota USA musi zmienić komputery, które mają zostać zamontowane podczas modernizacji okrętów z systemem AEGIS. Dotychczas stosowane serwery firmy IBM, które miały być też wykorzystywane w przyszłości, są obecnie produkowane przez Chińczyków. Służby USA uznały, że ich dalsze stosowanie przez wojsko jest niedopuszczalne.

