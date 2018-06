Ostatnia wola nauczycielki poruszyła internautów. Kościół wypełnił się plecakami z datkami





Nauczycielka z USA zmarła po walce z nowotworem. Jej ostatnią wolą było kupienie przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci zamiast kwiatów na pogrzeb. Wola została spełniona, a kościół został wypełniony plecakami z datkami. Poruszające zdjęcia wypełniły media społecznościowe.

Tammy Waddell ze stanu Georgia zmarła na początku czerwca w wieku 58 lat. Przegrała walkę z rakiem. Pogrzeb amerykańskiej nauczycielki poruszył ludzi na całym świecie.

Zamiast kwiatów rodzina oraz przyjaciele i uczniowie ze szkoły, w której pracowała, byli zachęcani do kupienia przyborów szkolnych dla dzieci w potrzebie. Udostępnione w sieci zdjęcie pokazuje dziesiątki plecaków wypełnionych przyborami dla dzieci. Plecaki zostały zaniesione na pogrzeb, aby oddać cześć zmarłej nauczycielce.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet@edutopia@EdWeekTeacherpic.twitter.com/eGig25tYwH — Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 19 czerwca 2018

"Ulubiona nauczycielka"

Brad Johnson, kuzyn Tammy Waddell, napisał na Twitterze: "Na ostatnim pożegnaniu mojej kuzynki zamiast kwiatów było pełno plecaków zawierających przybory szkolne dla potrzebujących dzieci. Nauczycielka do końca". Wpis zyskał prawie 15 tys. polubień.

Johnson dodał jeszcze jeden post. "Żałobnicy oddający cześć… Nauczyciele, którzy uczyli z nią przez lata" - napisał i zamieścił zdjęcie, przedstawiające nauczycieli, którzy na pogrzeb zabrali plecaki z darami.

"Pani Waddell była moją ulubioną nauczycielką" - napisał jeden z uczniów na portalu społecznościowym.

Inny dodał: "Miała na mnie wpływ i wiele mnie nauczyła. Uwielbiałem, kiedy witała nas na lekcji i zawsze się uśmiechała".

Jeden ze współpracowników powiedział BBC, że nie mógł prosić o lepszego mentora i przyjaciela.

Honorary pallbearers... Teachers who had taught with her through the years... pic.twitter.com/CyB2pBbBNy — Dr. Brad Johnson (@DrBradJohnson) 19 czerwca 2018



