Kilometry korytarzy zalanych wodą. Tak wygląda jaskinia Tham Luang

Video: tvn24

Bojanowski o możliwych scenariuszach ratunkowych

05.07 | 12 dzieci i ich opiekun jest uwięzionych w podtopionej jaskini około kilometr pod ziemią i 4,5 kilometra od wejścia. Przez dziewięć dni bez jedzenia i picia oczekiwali na ratunek na małej błotnistej wysepce w jednej z komór jaskini. Ich odnalezienie było ogromnym sukcesem. Teraz trwa walka, by całych i zdrowych wydostać na zewnątrz. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Co wiemy o chłopcach uwiezionych w jaskini?

»