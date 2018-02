06.02 | Do zdarzenia doszło w stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych. Prawie 70 samochodów powpadało na siebie na autostradzie. Jedna osoba zginęła, są też ranni. Opady śniegu i mróz spowodowały, że na drodze było bardzo ślisko. Samochody wpadały na siebie, uderzały w barierki i wypadały z drogi. Na miejscu zginęła jedna osoba, pięć innych w ciężkim stanie odwieziono do szpitali. Jest też wielu rannych. Część ludzi nie mogła sama wydostać się z pojazdów. Żeby zrobić miejsce dla karetek, część rozbitych samochodów pospychano z drogi. Mają zostać odholowane dopiero gdy poprawią się warunki na drodze.

Przyczyną wypadku była oblodzona nawierzchnia i zła widoczność