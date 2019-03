77 partii stanęło do wyborów. Pierwszych od zamachu stanu

W niedzielę rozpoczęły się wybory parlamentarne w Tajlandii - pierwsze od 2014 roku, gdy wojskowa junta obaliła demokratycznie wybrany rząd. Według ekspertów nie są one jednak triumfalnym powrotem demokracji, a co najwyżej pierwszym krokiem w tym kierunku. W wyborach bierze udział 77 partii.

Lokale wyborcze otwarto o godzinie 8 rano czasu lokalnego (o godzinie 2 nad ranem w Polsce). Głosowanie zakończy się o godzinie 17 (11 czasu polskiego). W wyborach bierze udział 77 partii, ale tylko garstka może liczyć na uzyskanie wpływu na politykę kraju.

Z wyborami wiązano nadzieje na zakończenie dyktatury i powrót demokracji w kraju, który przez dziesięciolecia stanowił wzór do naśladowania dla całego regionu. Przez ostatnie pięć lat rządów wojskowa junta z obecnym premierem Prayutem Chan-ochą zdążyła jednak zmienić konstytucję i prawo wyborcze, by znacznie utrudnić opozycji przejęcie władzy. Przyszły rząd będzie też musiał wypełniać "plan 20-letni" nadany przez Prayuta.

Generał pisze i nagrywa piosenki

- Choć sytuacja polityczna w kraju uspokoiła się, to rządy junty naznaczone są między innymi ograniczeniem praw obywatelskich, w tym możliwości zgromadzeń i wolności słowa. Ponadto pomimo solidnego wzrostu gospodarczego (4,6 procent w 2018 roku) kraj przeżywa trudności związane z niskimi cenami surowców (na przykład kauczuku) czy protestami związanymi z własnością ziemi - powiedział przed wyborami w rozmowie z tvn24.pl Damian Wnukowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Prayut jednak nie próżnuje i próbuje ocieplić swój wizerunek. Generał pisze i nagrywa piosenki, które następnie puszczane są w radiu, a w sloganach politycznych określany jest pseudonimem "wujek Tu". Niedawno na antenie państwowej telewizji gotował curry z kurczaka i jeździł traktorem w towarzystwie mieszkańców jednej z wsi. W mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia z dziećmi, studentami i osobami starszymi.

Armia władzy nie odda, rosną ambicje króla. Ale jest szansa na oddech Co jest stawką... czytaj dalej » Według wielu obserwatorów zabiegi te nie są jednak skuteczne, a wiele osób, które dawniej popierały wojskowych, teraz chce zmiany. Pod rządami junty tempo rozwoju gospodarczego Tajlandii spadło do około 3 procent PKB rocznie, a rozwarstwienie majątkowe wzrosło do rekordowych rozmiarów. Według raportu Credit Suisse w 2018 roku przepaść między bogatymi a biednymi w Tajlandii była największa na świecie, a do 1 procent najbogatszych Tajlandczyków należały dwie trzecie łącznego majątku w kraju.



Wybory parlamentarne w Tajlandii

W głosowaniu wybranych zostanie 500 deputowanych niższej izby parlamentu, a licząca 250 członków izba wyższa będzie w praktyce w całości wyłoniona przez wojskowych. Nad wyborem przyszłego premiera zagłosują wspólnie obie izby, co oznacza, że opozycja musiałaby zdobyć w wyborach aż 376 mandatów, by móc przeforsować swojego kandydata.

Główna siła opozycyjna to partia Pheu Thai i inne, mniejsze ugrupowania lojalne wobec obalonego przez wojsko w 2006 roku populistycznego premiera Thaksina Shinawatry. Związane z nim partie wygrywały wszystkie wybory w Tajlandii od 2001 roku.

Ich populistyczne rządy wywołały jednak fale protestów przeciwko korupcji, które doprowadziły do dwóch zamachów stanu, w tym do przewrotu z 2014 roku, za pomocą którego wojsko odsunęło od władzy siostrę Thaksina, Yingluck Shinawatrę.

Jakie prognozy

"Po niedzielnych wyborach Prayut prawdopodobnie pozostanie premierem, ale do efektywnego rządzenia będzie potrzebował wsparcia mniejszych partii, niezależnych od wojska i od Shinawatrów" - napisał w komentarzu politolog z Uniwersytetu Chulalongkorn w Bangkoku Thitinan Pongsudhirak.

Największym z takich ugrupowań jest Partia Demokratyczna (DP), która sprzeciwiała się rządom Shinawatrów, a którą obecnie określa się jako trzecią opcję, alternatywną wobec obu zwaśnionych obozów. Stosunkowo dużą popularność, zwłaszcza wśród młodego elektoratu, zdobyła nowa siła na scenie politycznej kraju, partia Future Forward (FFP) kierowana przez charyzmatycznego, atletycznie zbudowanego milionera Thanathorna Juangroongruangkita, niechętna wobec władzy generałów.

W wyniku wyborów powstanie prawdopodobnie słaby rząd koalicyjny złożony z wielu małych partii pod wodzą ugrupowań związanych z juntą - uważają eksperci. Podkreślają jednocześnie, że rezultaty będzie można analizować dopiero w maju, po ogłoszeniu oficjalnych wyników, gdyż wielu kandydatów opozycji może zostać zdyskwalifikowanych.

- Głosuję na Thanathorna. Nie wiem czy wygra, ale chcę, żeby mógł negocjować w parlamencie. Podoba mi się to, co mówi, jest za demokracją i przeciw dyktaturze - powiedział 30-letni student akademii medycznej o imieniu Chanin, który jako jeden z pierwszych oddał rano swój głos w lokalu wyborczym w szkole w dzielnicy Bang Rak w Bangkoku.

Część osób wciąż popiera jednak rządy wojskowych. - Dawniej ciągle było zamieszanie. Teraz, gdy rządzi Prayut, jest spokojnie - powiedział 52-letni drobny przedsiębiorca z Bangkoku Nattaphum Samuphat, uzasadniając zamiar oddania głosu na partię popierającą generała. Według Nattaphuma politycy z drugiej strony barykady "za dużo gadają", podczas gdy junta zaprowadziła w kraju porządek.

Zamieszki

Choć mieszkańcy wykazują duże zainteresowanie wyborami, w Bangkoku nie doszło w sobotę do żadnych poważnych incydentów.

Dzień przed poprzednimi wyborami w 2014 roku, w stolicy kraju doszło do zamieszek i starć pomiędzy zwolennikami populistycznego rządu, a jego przeciwnikami. W strzelaninach rannych zostało co najmniej sześć osób. Wybory ostatecznie unieważniono, a wkrótce wojskowa junta obaliła rząd i przejęła władzę, którą sprawuje do dziś.

