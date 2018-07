Komandosi coraz głębiej w zalanej jaskini. Szukają zaginionych nastolatków

Tajlandia. Ratownicy weszli głębiej do zalanej jaskini

Video: Reuters TV

Tajlandia. Ratownicy weszli głębiej do zalanej jaskini

01.07 | Amerykańskim komandosom udało się dotrzeć kilka kilometrów wgłąb jaskini Tham Luang do punktu, który znajduje się zaledwie 2-3 kilometry od przypuszczalnego miejsca pobytu zaginionych. Grupa 12 chłopców i ich trener zostali uwięzieni przez wlewającą się do jaskini wodę przed tygodniem. Wciąż jest nadzieja, że dzięki dostępowi do wody i tlenu grupa przeżyła i czeka na pomoc. Jak podkreślił burmistrz prowincji Chiang Rai, "sytuacja jest lepsza niż dotąd", ponieważ przestało padać.

»