Uratowani z jaskini otrzymali obywatelstwo. "Tajlandia dała im formalną tożsamość"

Video: Fakty TVN

Uratowani chłopcy pokazują znak zwycięstwa, Tajlandia świętuje

Tajlandia dziękuje światu i pokazuje chłopców uratowanych z jaskini Tham Luang. Są zdrowi, siedzą na szpitalnych łóżkach i wyciągają ręce w geście zwycięstwa. Po drugiej stronie szyby stoją ich mamy, które płaczą ze szczęścia. Ale to nie było szczęście. To ratownicy. Herosi, którzy przejdą do historii.

