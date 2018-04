Tajlandia gotowa gościć Kima i Trumpa

Tajlandia jest przygotowana, by to tam odbyło się planowane na maj lub czerwiec spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Korei Płn. Kim Dzong Unem – oświadczył we wtorek szef tajlandzkiego MSZ Don Pramudwinai. Miejsca szczytu wciąż nie ogłoszono.