Tajani: Miesiąc miodowy się skończył. Włoski rząd utrzyma się krótko





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Archive Rząd Włoch jest kierowany przez Giuseppe Contego

Rząd Włoch kierowany przez Giuseppe Contego będzie krótko pracował - taką tezę postawił szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, wiceprzewodniczący opozycyjnej włoskiej partii Forza Italia. Jego zdaniem, koalicję Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi dzieli wszystko.

W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla włoskiego dziennika "Quotidiano Nazionale", Antonio Tajani oświadczył: "Rząd krótko się utrzyma. Liga i Ruch Pięciu Gwiazd mają całkowicie odmienne poglądy we wszystkich kwestiach: polityki zagranicznej, gospodarki, Europy".

"Jak długo (lider Ligi) Matteo Salvini wytrzyma w rządzie z hegemonią Ruchu Pięciu Gwiazd?" - pytał Tajani. Wyraził opinię, że wicepremier Salvini "porzuci" politycznego przywódcę ruchu, wicepremiera Luigiego Di Maio.

"Miodowy miesiąc skończył się"

W opinii szefa PE, Liga traci poparcie z powodu koalicji z antysystemowym ruchem.

Tajani zapewnił: "My nie liczymy na upadek rządu, po to, by prowadzić gry polityczne". "Kierujemy się interesem Włoch" - dodał. "Miodowy miesiąc" Ruchu i Ligi "skończył się" - stwierdził szef PE.

Rząd Contego pracuje od początku czerwca.