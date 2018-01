Video: tvn24

Zalewski: Stracimy gigantyczne pieniądze z UE

- My stracimy gigantyczne pieniądze. Dlatego, że my bierzemy najwięcej pieniędzy z funduszu rolnego, spójności i strukturalnego - powiedział w "Faktach po Faktach" Paweł Zalewski". - To są fundusze, które stracą znaczenie na rzecz innych, w których nas nie będzie. Dlaczego? Bo polski rząd nie był w stanie tego wynegocjować, by te pieniądze także poszły do Polski - dodał.

»