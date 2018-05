Konserwy, woda i nowe instrukcje. Szwedzi szykują się na wojnę i kryzys





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Być gotowym na najgorsze. Materiał magazynu "Polska i świat" z 22 maja

W razie wojny proszę nie brać na serio informacji o tym, że się poddajemy - to jedna z instrukcji zawartych w broszurze, którą szwedzkie władze wydały na wypadek wojny lub poważnego kryzysu. Szwecja jest jednym z nielicznych państw, które edukuje pod tym względem swoich obywateli, a treść wydawanych instrukcji idzie z duchem czasu. Materiał magazynu "Polska i świat" TVN24.

Puszki z jedzeniem, suchy prowiant, butelki z wodą, gotówka - to tylko niektóre elementy zestawu, który powinien znaleźć się w każdym szwedzkim domu. - Władze dbają o obywatela i na serio biorą obowiązek przygotowania obywateli na wypadek kryzysu - mówi dr Magdalena Domeracka z Katedry Skandynawistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wielki zwolennik obrony terytorialnej krytykuje Macierewicza i odchodzi. "Zaczęli od tyłu" Romuald... czytaj dalej »

Wziąć listę i odhaczać

Dlatego do wszystkich obywateli ma trafić 20-stronicowa broszura na wypadek kryzysu lub wojny. - Szwedzi chcą wsparcia w przygotowaniu się do ewentualnego kryzysu, porad co do jedzenia, wody, prądu, komunikacji - tłumaczy Dan Eliasson, dyrektor generalny Szwedzkiej Agencji Ratownictwa Cywilnego.

- Jeśli ktoś chce przetrwać bez prądu, bez wody przez pół roku, nie musi się zastanawiać co wziąć, tylko bierze sobie taką listę i odhacza - dodaje gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.

A kiedy zimą zabraknie prądu i ogrzewania, cała rodzina powinna zebrać się w jednym pomieszczeniu, zasłonić okna kocami i zapalić świece.

Scenariuszy jest wiele, od katastrof naturalnych i ekologicznych po rzeczywiste konflikty zbrojne. - Rosyjskie prowokacje, przekraczanie strefy powietrznej, czy też okręty, które podpływają do wód terytorialnych Szwecji, osiągnęły taki poziom, że Szwecja zaczęła reagować - zwraca uwagę gen. Polko. Plany budowy w Polsce magazynu uzbrojenia US Army. Przecieki o możliwej lokalizacji Korpus... czytaj dalej »

Instrukcje XXI wieku

Szwecja nie tylko zwiększyła wydatki na obronność i przywróciła pobór do wojska, ale też chce dotrzeć bezpośrednio do obywateli. - Wskazywane są schrony, zapasy żywności, szpitale, miejsca zabezpieczone przedtoksycznymi opadami - wymienia gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.

- Musimy mieć radio, które działa na baterie albo ładowane energią słoneczną. Bardzo ważna jest też latarka - podkreśla Szwedka Eva Ladberg.

Każdy Szwed powinien wiedzieć, jak ratować się w rzeczywistości m.in. cyberataków i wojny, także informacyjnej. Chodzi o to, by wiedzieć "w jaki sposób weryfikować informacje, co jest prawdą, a co jest fejkiem", zaznacza gen. Polko.

Także dr Domeracka zwraca uwagę na unowocześnioną treść broszury. - Interesujący jest taki fragment, gdzie jest informacja, że w razie wojny, czy w razie, gdy jakiś kraj by nas zaatakował, proszę nie brać na serio informacji o tym, że się poddajemy - wskazuje. Rząd odnowi elastyczną linię kredytową. Na wypadek kryzysu Polska wnioskuje... czytaj dalej »

Gdy pojawi się alarm

Nie poddaje się szwedzki rząd i jest jednym z niewielu, który obywateli edukuje pod tym względem. - Obawiam się, że systemy obrony cywilnej zostały zaniedbane w naszym kraju i to jest kierunek, na który musimy bardzo baczną uwagę zwrócić - przyznaje gen. Bieniek.

Chociaż ostatnia taka broszura trafiła do Szwedów ponad pół wieku temu, rząd przekonuje, że nie chce obywateli straszyć. - Nie sieje strachu, paniki, ale sieje wiedzę, informacje i uczy reagowania w trudnych, kryzysowych sytuacjach - ocenia gen. Polko.

I kiedy pojawi się 30 sekundowy alarm, przerywany 15-sekundową ciszą, Szwedzi mają wiedzieć jak się zachować.

Więcej materiałów na stronie magazynu "Polska i świat" TVN24.