Szwedzkie władze: zagraniczni strażacy zaczną wracać do swoich krajów

Polscy strażacy na pomoc Szwedom. Wkraczają do akcji

Witani jak bohaterowie, choć dopiero wkraczają do akcji. Polscy strażacy są już w Szwecji. Konwój dociera do bazy. Od jutra stają do walki z ogniem. W środkowej części kraju płoną setki hektarów lasów. Unia Europejska obiecała dodatkową pomoc.

