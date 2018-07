Polscy strażacy dotarli do celu. Szwedzki dziennik: nie jesteśmy sami

Polscy strażacy dotarli w nocy z niedzieli na poniedziałek do miejscowości Sveg w Szwecji, gdzie pomagać będą w walce z pożarami. "Szwecja nie jest sama w walce z ogniem" - pisze szwedzki dziennik "Aftonbladet", podkreślając, że oprócz pomocy z Francji i Włoch szczególnie ważny dla Szwedów jest przyjazd ponad 40 wozów strażackich z Polski.

"Polscy strażacy dotarli do celu" - czytamy na Twitterze polskiej straży pożarnej. Dodatkowo opublikowano tam zdjęcie obozu, w którym Polacy spędzą kolejne dwa tygodnie.



Polscy strażacy dotarli do celu. Nasze obozowisko na najbliższe 14 dni. pic.twitter.com/IWO3m44kti — Straż Pożarna (@KGPSP) 22 lipca 2018



Płonie 25 tysięcy hektarów lasów

Wyjazd do Szwecji związany jest z oficjalną prośbą tamtejszych władz, które za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się o wsparcie ratownicze w walce z pożarami lasów. Pożary są skutkiem fali upałów, z którymi od kilku dni zmaga się cała Skandynawia. Według dziennika "Aftonbladet", w środkowej części Szwecji płonie około 25 tysięcy hektarów lasów.

W akcji gaszenia pożarów biorą udział głównie ratownicy z województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (po 65 strażaków i po 20 wozów z każdego z tych województw). Dodatkowo wspierają ich strażacy z Mazowsza i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Grupa udała się w sobotę promem ze Świnoujścia do Malmoe, skąd dalej przejechała do wyznaczonego miejsca działań – miejscowości Sveg w środkowej Szwecji. Misja planowana jest na okres do 14 dni. W tym czasie polscy strażacy będą samowystarczalni pod względem logistycznym (zabrali własne namioty, wyżywienie i paliwo) oraz medycznym (w skład grupy wchodzą ratownicy medyczni).

Oglądaj Wideo: Fakty o Świecie TVN24 BiS Szwecja mierzy się z suszą. Płoną lasy

Gorące powitanie

Polscy strażacy zostali w niedzielę entuzjastycznie przywitani przez Szwedów. Na trasie przejazdu owacyjne powitanie zgotowały im grupy mieszkańców i strażaków - wdzięcznych za przybycie i wsparcie.



Przejazd polskich strażaków przez Szwecję. pic.twitter.com/YjXhaVFq8B — Straż Pożarna (@KGPSP) 22 lipca 2018



"Cieszymy się, kiedy możemy pomóc naszym przyjaciołom"

Szwedzka minister spraw społecznych Anika Strandhall napisała na Twitterze, komentując zdjęcie polskich wozów strażackich, że Szwedzi "cieszą się, że przyjechali i pomogli".

Na ten wpis odpowiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że "zawsze się cieszymy, kiedy możemy pomóc naszym przyjaciołom".

We’re always happy to help our friends #Solidarity — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 22, 2018