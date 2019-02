Zginęli w drodze na słynny szczyt. Odnaleziono ciała polskich alpinistów





Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.5) | Dwóch alpinistów zginęło w drodzę na szczyt Matterhorn

W sobotę w Szwajcarii ratownicy górscy Air Zermatt znaleźli ciała dwóch alpinistów - przekazała lokalna policja. Jak informuje branżowy portal wspinanie.pl, to obywatele Polski. Mieli zginąć podczas wspinaczki na szczyt Matterhorn w Alpach Pennińskich.

Według szwajcarskiego portalu nau.ch, do wypadku doszło w środę. W momencie tragedii dwóch alpinistów miało znajdować się na wysokości około 3700 metrów. Tragedia w Himalajach. Nie żyje co najmniej ośmiu himalaistów Co najmniej ośmiu... czytaj dalej »



"Polacy wspinali się granią Hörnli. Właśnie tą drogą zdobyto szczyt w 1865 roku. Jest to najpopularniejsza droga na wierzchołek" - pisze portal wspinanie.pl.



W piątek bliscy alpinistów zgłosili ich zaginiecie. Dzień później ich ciała odnaleźli ratownicy górscy ze szwajcarskiej stacji Zermatt, w kantonie Valais na południu kraju.



Nie ustalono jeszcze dokładnej przyczyny wypadku.

Słynny alpejski szczyt

Matterhorn jest jednym z najbardziej znanych szczytów świata i szóstym pod względem wysokości samodzielnym szczytem alpejskim. Leży na granicy między Szwajcarią (kanton Valais) a Włochami w masywie Matterhorn.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Matterhorn jest jednym z najbardziej znanych szczytów świata