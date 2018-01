Nie chcą kapitalizmu ani Trumpa. W Szwajcarii





»

Około 1,5 tysiąca osób manifestowało w sobotę w Bernie przeciw Forum Ekonomicznemu w Davos oraz przyjazdowi na szczyt prezydenta USA Donalda Trumpa. Protest przebiegał pokojowo, ale towarzyszyły mu wzmocnione środki bezpieczeństwa - podała policja.

Protestujący mieli transparenty między innymi z napisami, m. in. "No future for capitalism" ("Nie ma przyszłości dla kapitalizmu") czy "Fight Trump. Fight Capitalism" ("Zwalczaj Trumpa. Zwalczaj kapitalizm").

Trump przyjedzie do Davos. Wcześniej zrobił to tylko Clinton Prezydent USA... czytaj dalej » Władze nie wydały pozwolenia na protest, dlatego policja zablokowała dostęp do siedzib federalnego rządu oraz władz miejskich.

Szczególne środki

Agencja EFE przypomina, że w ostatnich latach demonstracje przeciw Światowemu Forum Ekonomicznemu w Davos przebiegają pokojowo, ale policja wzmacnia wszelkie środki bezpieczeństwa, jako że na początku obecnego wieku szczytom towarzyszyły gwałtowne protesty i zamieszki.



Tym razem to szwajcarskie media domagały się wprowadzenia w Davos szczególnych środków bezpieczeństwa na wieść o tym, że w szczycie udział weźmie Trump - pisze hiszpańska agencja. Blisko 3 tys. uczestników Forum strzec ma w tym roku około 5 tys. żołnierzy.

Szczyt w Davos

Pierwszego dnia szczytu, czyli 23 stycznia, w Zurychu ma się odbyć protest przeciw polityce prezydenta USA pod hasłem "Trump, witaj w piekle" - podaje EFE.



Prezydentowi w podróży do Davos towarzyszyć będą między innymi szefowie resortów dyplomacji, finansów i handlu - Rex Tillerson, Steve Mnuchin i Wilbur Ross, doradca do spraw bezpieczeństwa H.R. McMaster, szef prezydenckiej kancelarii John Kelly oraz zięć i doradca Trumpa Jared Kushner.



Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders, prezydent cieszy się z możliwości "promowania amerykańskiej agendy pośród światowych przywódców", którzy spotkają się w Davos. Trump ma też zamiar "promować swą politykę wzmacniania amerykańskiego biznesu, amerykańskiego przemysłu oraz (wspierania) amerykańskich pracowników" - dodała Sanders.