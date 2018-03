Była katalońska minister oddała się w ręce szkockiej policji





»

Była członkini katalońskiego rządu Clara Ponsati, oskarżona w Hiszpanii o rebelię, oddała się w środę w ręce szkockiej policji. Ponsati była objęta europejskim nakazem aresztowania w związku z działaniami na rzecz niepodległości Katalonii.

Były premier Katalonii złożył skargę w Komitecie Praw Człowieka ONZ Do Komitetu Praw... czytaj dalej » Była minister edukacji w regionalnym katalońskim rządzie rano stawiła się na komisariacie w Edynburgu. Po południu stanęła przed tamtejszym sądem. BBC podaje, że została zwolniona za kaucją.



Wcześniej jej adwokat Aamer Anwar zapowiadał, że Ponsati będzie domagała się warunkowego zwolnienia przed rozprawą na temat ewentualnej ekstradycji do Hiszpanii.

Ponsati, która jest wykładowczynią akademicką i ostatnio mieszka w Szkocji, w Hiszpanii jest oskarżona o "rebelię i malwersację środków publicznych w związku z organizacją referendum" w sprawie niepodległości Katalonii, które odbyło się 1 października 2017 roku.



Obrońca Ponsati podkreślał, że jego klientka odrzuca te oskarżenia, które według niej są równoznaczne z prześladowaniem politycznym. Była katalońska minister utrzymuje, że hiszpańskie sądy nie są w stanie zagwarantować jej praw.



W środę w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy, by sfinansować prawników Ponsati. W ciągu kilku godzin udało się zebrać aż 155 tysięcy funtów.

Źródło: EPA/ANDY RAIN Clara Ponsati

Ucieczka przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości

Dziesiątki rannych po starciach separatystów z policją w Katalonii 52 osoby zostały... czytaj dalej » Ponsati była w grupie sześciorga katalońskich proniepodległościowych polityków, którzy opuścili Hiszpanię, by uciec przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. W piątek hiszpański Sąd Najwyższy ponownie wydał wobec nich europejskie i międzynarodowe nakazy aresztowania.

Ponsati 30 października 2017 roku schroniła się w Belgii wraz z Puigdemontem i trzema byłymi ministrami. Nastąpiło to po zdymisjonowaniu przez hiszpańskie władze centralne katalońskiego rządu i przejęciu kontroli nad regionem po jednostronnej deklaracji niepodległości przyjętej 27 października 2017 roku przez parlament Katalonii. Jednocześnie rozpoczęto śledztwa sądowe w sprawie działań niepodległościowych.

Na początku marca Ponsati ogłosiła, że przenosi się do Szkocji, by wykładać ekonomię i finanse na prestiżowym Uniwersytecie w St Andrews. Ponsati od lipca do końca października 2017 roku była odpowiedzialna za edukację w katalońskim rządzie. W Szkocji otrzymała wsparcie od Szkockiej Partii Narodowej (SNP), która podziela niepodległościowe aspiracje Katalończyków.