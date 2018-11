MSZ Węgier o przyjaźni z Polską: zawsze mogliśmy na siebie liczyć





Węgry i Polska zawsze mogły i zawsze będą mogły liczyć na swoje bezwarunkowe poparcie – oświadczył we wtorek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. Minister wystąpił na uroczystym przyjęciu w Budapeszcie z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości, którą zorganizowały w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie ambasada polska i Instytut Polski w Budapeszcie, wzięli udział liczni przedstawiciele węgierskiego rządu i samorządu, dyplomacji oraz węgierska Polonia.

Szijjarto: bezwarunkowe poparcie

- Węgry i Polska zawsze mogły i zawsze będą mogły liczyć na swoje bezwarunkowe poparcie. Tak było w przeszłości i tak będzie w przyszłości – oświadczył Peter Szijjarto. Szef dyplomacji Węgier o pogorszeniu relacji z Ukrainą Znacznie... czytaj dalej »

Przypomniał, że bezwarunkową pomoc obu narodów widać choćby w XIX i XX wieku, kiedy to Węgry przyjmowały polskich uchodźców po zdławionych powstaniach, a ponad cztery tysiące Polaków walczyło o wolność Węgier w latach 1848-1849.

- Dowodząc tysiącletniej wspólnoty losów w 1956 roku oba narody na raz powstały przeciw sowieckiej opresji - zaznaczył.

- Dziś już oba narody mogą o sobie powiedzieć, że są wolne i niezależne (…) ale wichry historii nie ucichły. Dlatego codziennie powinniśmy wzmacniać, chronić i doświadczać tej historycznej przyjaźni, która łączy nasze narody – powiedział.

"Nie chcemy Europy osłabionych, podporządkowanych narodów"

Podkreślił, że Węgry i Polska także dziś są wystawione na poważne ataki tych, którzy "chcą utworzyć Stany Zjednoczone Europy, którzy chcą zmienić skład ludności Europy, którzy chcą przenieść Europę do okresu postnarodowego i postchrześcijańskiego, którzy chcą, byśmy zapomnieli naszą tożsamość narodową, nasze tradycje religijne i kulturalne".

"Współpraca między Rosją i Europą zmierza w wyjątkowo złym kierunku" O zasadności... czytaj dalej » - Ale my tego nie akceptujemy. Przeciwstawimy się temu (…) Zawsze byliśmy europejskimi narodami, zawsze chcieliśmy silnej Europy i dziś też tak jest, ale nie chcemy Europy osłabionych, podporządkowanych narodów, chcemy Europy narodów silnych i dumnych ze swych tradycji historycznych, religijnych i kulturalnych – podkreślił.

"Wdzięczni za waszą przyjaźń"

Swoje wystąpienie zakończył deklaracją: "My, Węgrzy, zawsze będziemy wdzięczni za waszą przyjaźń, zawsze będziemy wdzięczni za tę ogromną pomoc, jaką otrzymaliśmy od was w toku historii, i zawsze będziemy dumni, że my też mieliśmy możliwość wam pomagać".

We wtorek Krzyżami Komandorskimi Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali minister sprawiedliwości Węgier Laszlo Trocsanyi oraz nadburmistrz Budapesztu Istvan Tarlos, Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP szef Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Zsolt Nemeth, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP szef Komisji ds. UE Richard Hoercsik.