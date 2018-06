Otrzymali azyl bez spełnienia kryteriów. Szefowa urzędu migracyjnego odwołana





Minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer zwolnił szefową Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) Juttę Cordt. Jak poinformował w piątek rzecznik resortu, jej dymisja jest pokłosiem stwierdzonych nieprawidłowości w wydawaniu wniosków azylowych w filii BAMF w Bremie.

O swojej decyzji minister poinformował Cordt w środę. Wkrótce ogłosi, kto stanie na czele podlegającego MSW urzędu - przekazano.

W połowie kwietnia wyszło na jaw, że w latach 2013-2016 ówczesna kierowniczka filii BAMF w Bremie przyznała azyl co najmniej 1200 osobom, które nie spełniały wymaganych kryteriów.

Bremeńska prokuratura prowadzi obecnie postępowanie przeciwko byłej szefowej tego oddziału i pięciu innym osobom podejrzanym o korupcję i zorganizowane nakłanianie do bezprawnego składania wniosków o azyl.



Po zarządzonej wewnętrznej kontroli, w ramach której sprawdzono ponad 4,5 tysiąca decyzji wydanych przez BAMF od 2013 roku, okazało się, że z decyzji wydanych w Bremie cofnąć lub unieważnić trzeba było dotąd 40 proc. z nich, a w przypadku innych sprawdzonych filii - zaledwie 5,8 proc.



W ubiegłym tygodniu Seehofer zapowiedział wprawdzie "głęboką reformę BAMF", ale mówił o tym wówczas tylko w kontekście struktury organizacyjnej tej instytucji i przestrzeganych w niej procedur.

Chwalona pomimo dymisji

Przewodnicząca komisji spraw wewnętrznych w Bundestagu Andrea Lindholz, która należy do partii Seehofera, CSU, wcześniej nie chciała potwierdzić medialnych spekulacji o możliwej dymisji Cordt.

Oceniła jednak, że Cordt "wykonała dobrą robotę", ale "w obecnej sytuacji zapewne w inny sposób (niż poprzez jej zwolnienie) trudno byłoby stworzyć zaufanie dla nowego początku".



Deputowana liberalnej partii FDP Linda Teuteberg mówiła z kolei o poświęceniu przez CSU mniej ważnego gracza dla osiągnięcia większych korzyści.



W czwartek bawarska partia chadecka CSU, której Seehofer jest przewodniczącym, zagroziła przyjęciem innego kursu w polityce azylowej niż CDU kanclerz Angeli Merkel, jeśli ugrupowanie to nie zgodzi się na forsowane przez Seehofera zaostrzenie przepisów azylowych.

Niezgoda koalicjantów

Szef CSU forsuje zakaz wjazdu do Niemiec migrantów, którzy zostali zarejestrowani jako uchodźcy w innym państwie UE bądź nie mają dokumentów tożsamości. CDU uważa, że tego rodzaju rozwiązania można wprowadzać tylko na mocy porozumienia wszystkich krajów unijnych, a nie jednostronnie.



Reuters wskazuje również, że partię Seehofera w październiku czekają wybory do regionalnego parlamentu Bawarii.



Spór między CDU a CSU grozi rozłamem w chadecji i stanowi pierwszy kryzys w rządzącej w Niemczech koalicji, do której oprócz CDU i CSU należy również socjaldemokratyczna SPD.