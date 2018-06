Szef włoskiego MSZ: konieczne zaangażowanie NATO na południu

Foto: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI Video: Jakub Loska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Wielkie ćwiczenia NATO na Bałtyku. W tle dyskusja o...

Amerykanie desant zaczynają nawet kilka kilometrów od brzegu. Mają pływające transportery opancerzone, które mogą pokonać nawet bardzo długą drogę na ląd. Polacy korzystają z amfibii i wolą podpłynąć bliżej brzegu. Obie metody desantu były ćwiczone w ramach NATO-wskich manewrów u wybrzeży Litwy. To, że ćwiczenia odbywają się właśnie w naszym regionie ma pokazać, że dla NATO to ważny obszar i sojusz jest gotowy do jego obrony. Na marginesie ćwiczeń odbywa się dyskusja o rozlokowaniu stałych baz amerykańskich w Polsce. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

