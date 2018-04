Szef węgierskiej dyplomacji krytykuje OBWE

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Viktor Orban z konstytucyjną większością. Szef polskiego...

Wyniki węgierskich wyborów wskazują na to, że Viktor Orban nie tylko odzyskał większość konstytucyjną, ale też osłabił opozycję, bo jej liderzy podali się do dymisji. O wygranej zdecydowała dobra sytuacja ekonomiczna Węgier i strach przed imigrantami. Teraz z pełnym mandatem, Orban będzie szukał ostrych sprzymierzeńców w podejściu do ochrony granic. Sojuszników w Warszawie raczej nie zabraknie. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

