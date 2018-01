Foto: Svklimkin / Wikipedia CC BY SA 4.0 Video: TVN24 BiS

Anglicy planują zabrać na mundial ekipę kontrwywiadowczą....

12.10 | Anglicy chcą zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo w piłkarskich Mistrzostwach Świata w Rosji. Pomóc ma w tym specjalna ekipa kontrwywiadowcza, o czym pisze dziennik "Daily Star". Zdaniem gazety chodzi o to by nikt nie wykradł ekipie jej tajemnic sportowych. "Ostatnia rzecz, której chcemy to wyciek informacji. Zależy nam, by po prostu móc skoncentrować się na piłce" - mówi źródło. Sprawę skomentowała już rosyjska ambasada w Londynie, która wskazała, że "lepiej byłoby zabrać ekipę piłkarską". Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS

