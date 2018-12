Szef Pentagonu odchodzi. Dzień wcześniej Trump zdecydował o wycofaniu USA z Syrii

James Mattis, który często spierał się z prezydentem Trumpem w fundamentalnych kwestiach związanych z polityką bezpieczeństwa USA, w opublikowanym w czwartek czasu miejscowego (w piątek nad ranem w Polsce) liście ze swoją rezygnacją zaznaczył, że tak jak prezydent ma prawo do mianowania na jego miejsce kogoś "z poglądami bliższymi jego własnych", on z kolei ma prawo do rezygnacji ze stanowiska szefa departamentu obrony. Szef Pentagonu: nie można liczyć na dotrzymywanie słowa przez Rosję Zajęcie przez... czytaj dalej »

68-letni obecnie Mattis, powszechnie ceniony za swój zdrowy rozsądek i odwagę w przeciwstawianiu się prezydentowi Trumpowi, w swoim liście z rezygnacją podkreślił, że "źródłem potęgi Stanów Zjednoczonych są ich związki z sojusznikami, którzy powinni być traktowani z szacunkiem".

Ustępujący szef Pentagonu informując w liście o swojej rezygnacji, podkreślił również, że Stany Zjednoczone powinny mieć "wyraźną świadomość czyhających zagrożeń, w tym niebezpieczeństw ze strony takich grup jak tzw. Państwo Islamskie".

"Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby utrzymać międzynarodowy porządek sprzyjający naszemu bezpieczeństwu, naszemu dobrobytowi, naszym wartościom, a nasze wysiłki w tym celu będą wzmacniane dzięki solidarności z naszymi sojusznikami" - postulował James Mattis w swoim liście przekazanym do wiadomości publicznej w czwartek wieczorem czasu miejscowego. Szef Pentagonu o rozmowach pokojowych: na początku grudnia w Szwecji Walczące w... czytaj dalej »

James Mattis, nazywany w przeszłości przez swoich towarzyszy broni z piechoty morskiej "Mad Dog" (dosł. wściekłym psem), opóźnił ostateczne przejście na emeryturę do 28 lutego przyszłego roku, aby dać prezydentowi czas na znalezienie i nominowanie następcy na jego miejsce w Pentagonie, a Senatowi na zatwierdzenie nominacji jego następcy na stanowisku ministra obrony, do czego wymagana jest zwykła większość głosów w 100 osobowym Senacie.

Rezygnację sekretarza obrony skomentował na Twitterze prezydent Donald Trump.

"Podczas kadencji Jima osiągnięty został olbrzymi postęp, zwłaszcza w kwestii zakupów nowego sprzętu wojskowego. Generał Mattis był dla mnie wielką pomocą w nakłanianiu sojuszników i innych państw, by płaciły swoją część zobowiązań wojskowych", stwierdził prezydent USA. "Nowy sekretarz obrony zostanie przedstawiony wkrótce. Ogromnie dziękuję Jimowi za jego służbę!", dodał Trump.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service!