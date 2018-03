Facebook musi wyjaśnić przed przedstawicielami 500 milionów Europejczyków, że dane osobowe nie są wykorzystywane do manipulowania demokracją - oświadczył przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani w reakcji na informacje o przekazaniu przez Facebooka danych 50 milionów użytkowników firmie Cambridge Analytica. Wyjaśnień od władz portalu społecznościowego domaga się również niemiecki rząd.

Do afery wokół Cambridge Analytica szef PE odniósł się na Twitterze."Facebook musi wyjaśnić przed przedstawicielami 500 milionów Europejczyków, że dane osobowe nie są wykorzystywane do manipulowania demokracją" - napisał Tajani.





We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy. — Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018







If true, manipulating our personal data is unacceptable and a threat to democracy. We are waiting for Facebook representatives to testify on transparency and the respect of EU rules on data protection in @EP_Justicepic.twitter.com/WWjNaDWkQS — Antonio Tajani (@EP_President) March 20, 2018



Jednocześnie przewodniczący PE poinformował, że zaprosił na obrady izby szefa Facebooka Marka Zuckerberga.

Internetowa broń w politycznej walce

W poniedziałek Tajani zapowiedział, że PE przeprowadzi dochodzenie w sprawie kontrowersyjnej działalności firmy Cambridge Analytica. Miała ona posłużyć się nielegalnymi środkami w kampanii wyborczej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa.



Jak poinformował w poniedziałek Tajani, "zarzuty związane z niewłaściwym wykorzystywaniem danych użytkowników Facebooka to niedopuszczalne naruszenie naszego prawa do prywatności". Dodał, że Parlament Europejski przeprowadzi dochodzenie w tej sprawie, wzywając platformy cyfrowe, żeby się w to dochodzenie zaangażowały.



Brytyjski "The Observer" opublikował w niedzielę szczegóły dziennikarskiego śledztwa dotyczącego działalności firmy analitycznej Cambridge Analytica. Dziennikarki gazety ujawniły na podstawie wywiadu z byłym szefem działu badań Cambridge Analytica (CA) Chrisem Wylie, że firma prawdopodobnie naruszyła prawo pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych dane dotyczące nawet 50 milionów osób zarejestrowanych na Facebooku (ok. 1/3 osób wszystkich użytkowników w Ameryce Północnej), które były następnie wykorzystywane w celu przewidywania ich decyzji wyborczych i wpływania na nie.



Według informacji "Observera" wykorzystane informacje dotyczą w szczególności wyborców w Stanach Zjednoczonych i były następnie używane w kampanii wyborczej w 2016 roku, aby pomóc republikańskiemu kandydatowi Donaldowi Trumpowi.



Dane wyborców miały być pozyskiwane za pomocą aplikacji stworzonej na komercyjne zamówienie przez mołdawskiego badacza, który mieszkał w Rosji i Stanach Zjednoczonych, Alexandra Kogana.

"Facebook musi wyjaśnić, jak będzie chronił swoich użytkowników"

"Facebook musi wyjaśnić, jak będzie chronił swoich użytkowników"

Niemiecka minister sprawiedliwości Katarina Barley wezwała Facebooka do wzięcia odpowiedzialności za naruszenie praw o ochronie danych. "Facebook musi wyjaśnić, jak będzie w przyszłości lepiej chronił sferę prywatną swoich użytkowników" - podkreśliła.



Minister Barley podkreśliła w wypowiedzi dla gazety "Pasauer Neue Prese", że takie metody mogą wypaczać proces kształtowania opinii i stanowić zagrożenie dla demokracji, jeśli nie przestrzega się klarownych reguł. Tylko ten, kto wie, co dzieje się z jego osobistymi danymi, może suwerennie decydować o ich przetwarzaniu - dodała, podkreślając, że Facebook musi tego prawa przestrzegać.



W związku z narastającymi kontrowersjami dotyczącymi Cambridge Analytica przewodniczący komisji ds. cyfryzacji i mediów w brytyjskiej Izbie Gmin wezwał we wtorek szefa Facebooka Marka Zuckerberga do złożenia wyjaśnień przed posłami.



Bloomberg poinformował, powołując się na źródło bliskie sprawy, że amerykańska Federalna Komisja Handlu przeanalizuje, czy Facebook pozwolił Cambridge Analytica na otrzymanie danych użytkowników, łamiąc swoje zasady.