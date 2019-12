"Punkt, od którego nie ma odwrotu, nie jest odległy, jest widoczny"

Video: tvn24

Głos pokolenia. Greta Thunberg, 16-latka ze Szwecji porywa...

26.09 | 16-letnia Szwedka, która patrząc na to, jak akurat jej kraj robi wiele, by zapobiegać klimatycznej katastrofie, mogłaby spokojnie chodzić do szkoły i zajmować się tym, czym zajmują się jej rówieśnicy, ale to właśnie ona Greta Thunberg stała się twarzą klimatycznego strajku młodych na całym świecie. Twarzą i głosem, którego politycy nie mogą już ignorować, choć oczywiście niektórzy wciąż demonstracyjnie wręcz to robią i o tym Łukasz Karusta.

