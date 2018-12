Szef NATO: Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowe rakiety

Sytuacja z jaką mamy do czynienia teraz, jest nie do utrzymania - oznajmił w poniedziałek szef NATO Jens Stoltenberg. Wyraził przekonanie, że Rosja musi podjąć natychmiastowe kroki, by zapewnić przestrzeganie traktatu o likwidacji pocisków rakietowych INF. Zapowiedział, że NATO podejmie niezbędne decyzje, by zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF) będzie jednym z głównych tematów podczas rozpoczynającego się we wtorek spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Jens Stoltenberg podkreślał na poniedziałkowej konferencji prasowej, że INF jest zagrożony ze względu na działania Rosji.

- Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowe rakiety. Są mobilne i trudne do wykrycia. Mogą przenosić pociski nuklearne i mogą dosięgnąć europejskich miast w krótkim czasie, nawet bez możliwości ostrzeżenia - zauważył.

Szef NATO: chcemy dialogu z Rosją

Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania. Stany Zjednoczone niedawno zapowiedziały wycofanie się z tej umowy ze względu na nieprzestrzeganie jej przez Rosję.

Jak do tej pory przedstawiciele Waszyngtonu i krajów NATO podkreślają, iż nie ma planów rozmieszczenia w Europie rakiet pośredniego i średniego zasięgu, ale Stoltenberg zastrzegł, że Sojusz podejmie decyzje, by należące do paktu kraje były bezpieczne. Dodał, że NATO nie będzie odzwierciedlało rosyjskich działań, ale będzie dążyć do tego, by mieć wiarygodną siłę odstraszania.

- Sytuacja z jaką mamy do czynienia teraz, jest nie do utrzymania - oświadczył. Przypomniał, że temat traktatu INF pojawił się na niedawnej komisji NATO-Rosja. - Chcemy dialogu z Rosją i możliwości poprawy relacji, ale żeby to było możliwe Rosja musi w pełni wywiązywać się ze swoich międzynarodowych zobowiązań - powiedział Stoltenberg.

- USA wypełniają postanowienia traktatu INF w pełni. Nie ma żadnych nowych amerykańskich pocisków w Europie, jednak są nowe rosyjskie. Rosja musi podjąć natychmiastowe kroki, by zapewnić pełne przestrzeganie traktatu INF - zauważył sekretarz generalny NATO.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegał w piątek na szczycie G20, że wycofanie się USA z traktatu INF "stwarza ryzyko powstania niekontrolowanego wyścigu zbrojeń".

Stoltenberg o sytuacji na Morzu Azowskim

Stoltenberg ponowił apel do władz na Kremlu o zwrot ukraińskich okrętów i uwolnienie marynarzy zatrzymanych po ostrzelaniu ich przy Cieśninie Kerczeńskiej przy wejściu na Morze Azowskie. Podkreślił, że Rosja musi zapewnić Ukrainie dostęp do jej portów nad tym morzem.

- Nie ma uzasadnienia dla tego użycia siły. (...) Rosja musi oddać okręty i uwolnić marynarzy. Musi też zagwarantować swobodę nawigacji i pozbawiony przeszkód dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim - oświadczył szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że ukraińskie okręty i statki mają prawo poruszać się przez Cieśninę Kerczeńską i po Morzu Azowskim.

Ministrowie NATO spotkają się z reprezentantami Ukrainy i Gruzji

Ministrowie państw NATO spotkają się we wtorek ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy oraz Gruzji. - Oba kraje stoją naprzeciw poważnych wyzwań dotyczących ich bezpieczeństwa ze strony Rosji. Będziemy nadal przekazywać obu tym krajom praktyczne i polityczne wsparcie - zaznaczył Stoltenberg.

Przypominał, że od aneksji Krymu państwa należące do sojuszu pomagały w modernizacji sił zbrojnych Ukrainy, przekazywały sprzęt, a także zapewniały szkolenia. Sekretarz generalny zauważył, że NATO zwiększyło swoją obecność militarną w regionie Morza Czarnego.

Innym z tematów rozmów ministrów ma być sytuacja w Afganistanie. Stoltenberg ocenił, że całkowite wycofanie się sojuszu z tego kraju byłby bardziej kosztowne niż pozostanie w nim. Jak przekonywał, NATO musi zapewniać, że Afganistan nie stanie się bezpieczną przystania dla międzynarodowego terroryzmu.