Stoltenberg: z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź zwiększenia obecności sił USA w Polsce

Amerykańsko-polska deklaracja o zwiększeniu amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce pokazuje silne zaangażowanie USA w bezpieczeństwo europejskie oraz siłę więzi transatlantyckiej - napisał w środę wieczorem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Wkraczamy w nową, ekscytującą erę sojuszu polsko-amerykańskiego" Polska i USA są... czytaj dalej »

W środę polski prezydent Andrzej Duda i prezydent USA Donald Trump podpisali w Waszyngtonie deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z tym dokumentem, Stany Zjednoczone mają zwiększyć obecność wojskową w Polsce.

Szef NATO deklaruje "zadowolenie"

"Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą zapowiedź, że Stany Zjednoczone zwiększą swoją obecność wojskową w Polsce” - napisał na Twitterze w środę wieczorem sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Pokazuje to silne zaangażowanie USA w bezpieczeństwo europejskie oraz siłę więzi transatlantyckiej” - podkreślił.



I welcome today’s announcement that the United States will increase its military presence in Poland. This shows the strong commitment of the US to European security & the strength of the transatlantic bond. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 czerwca 2019

Amerykańsko-polska deklaracja

Zgodnie z podpisaną w środę deklaracją Polska ma zapewnić dodatkowe wsparcie żołnierzom amerykańskim, w tym utworzyć Wysunięte Dowództwo Dywizyjne USA w Polsce oraz umożliwić wspólne wykorzystywanie przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Szkolenia Bojowego (CSB) w Drawsku Pomorskim oraz docelowo w kilku innych lokalizacjach w Polsce.



Prezydenci Polski i USA podkreślili w deklaracji, że oczekują pogłębienia i rozszerzenia współpracy obronnej w nadchodzących latach. Ponadto - jak poinformował prezydent USA Donald Trump - Polska zadeklarowała zakup 32 myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych.