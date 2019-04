Stoltenberg: inwestujemy w nową infrastrukturę dla obecności wojskowej USA w Polsce

Skład uzbrojenia armii USA w środkowej Polsce to jedna z największych od lat inwestycji infrastrukturalnych NATO - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.

W ubiegłym tygodniu Stoltenberg poinformował w "Wall Street Journal", że NATO przeznaczy 260 milionów dolarów na zbudowanie obok polskiej wojskowej bazy lotniczej w Powidzu, 50 kilometrów na wschód od Poznania, dużego składu uzbrojenia dla żołnierzy USA, którzy w razie potrzeby zostaliby tam dowiezieni drogą lotniczą.

Stoltenberg: musimy utrzymać rozmach

Stoltenberg podkreślał w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli, że mimo różnic w Sojuszu widzimy obecnie zwiększanie się obecności wojsk USA w Europie.

- Zainwestujemy ponad 260 milionów dolarów w projekt służący wsparciu wojsk USA w środkowej Polsce. Sfinansuje to składowanie i obsługę techniczną wysuniętego wyposażenia wojskowego - co uczyni wzmacnianie sił w Europie szybszym. Ten projekt to część większego obrazu: przez ostatnie cztery lata około 2,3 miliarda dolarów z funduszy NATO na projekty dotyczące mobilności wojskowej - zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Dodał, że "sojusznicy naprawdę zwiększają wysiłek, wydając więcej i w lepszy sposób na obronę". - Ale musimy uczynić więcej i musimy utrzymać rozmach - podkreślił.

- Nie sądzę, by można było powiedzieć, że USA nie czują się zobowiązane wobec NATO, gdyż USA zwiększają swój militarny wkład w NATO dodatkowymi wojskami, dodatkowymi ćwiczeniami. Przytoczyłem jako przykłady to, że obecnie przy pomocy funduszy NATO inwestujemy w nowe obiekty, nową infrastrukturę dla obecności wojskowej USA w Polsce. To jedna z największych inwestycji, jakie podjęliśmy na przestrzeni wielu lat - mówił szef NATO.

Nie wymieniając Powidza z nazwy powiedział: - Inwestycja w projekt infrastrukturalny w środkowej Polsce to część szerszych wysiłków na rzecz wzmocnienia wojskowej mobilności.

- To jedno z największych lotnisk, największych wojskowych baz lotniczych w Polsce. I będziemy inwestować w różne obiekty, zapewniające obsługę techniczną i składowanie wyposażenia. A tworząc wysunięte składy wyposażenia możemy zwiększyć i zwiększymy gotowość bojową - wyjaśniał Stoltenberg.

Budowa ruszy latem i potrwa dwa lata

Z wcześniejszych informacji wynika, że budowa ma ruszyć latem bieżącego roku i ma potrwać dwa lata. W składzie przechowywane będą wozy bojowe i inne uzbrojenie, a także amunicja oraz paliwo.



Obiekt w Powidzu i cztery podobne Wysunięte Składy Armijne (Army Prepositioned Stocks - APS) - dwa w Niemczech oraz po jednym w Belgii i Holandii - pozwolą na skompletowanie w Europie w razie potrzeby amerykańskiej dywizji pancernej.