Stoltenberg "czeka z niecierpliwością" na Republikę Macedonii Północnej w NATO





Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął ratyfikację w greckim parlamencie porozumienia w sprawie zmiany nazwy Macedonii, podkreślając, że z niecierpliwością czeka na przystąpienie przyszłej Republiki Macedonii Północnej do Sojuszu.

"Z zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą ratyfikację w greckim parlamencie porozumienia znad Prespy, ważnego wkładu w stabilność i dobrobyt całego regionu. Czekam z niecierpliwością na przystąpienie przyszłej Republiki Macedonii Północnej do NATO" - napisał na Twitterze Stoltenberg.



I welcome today’s ratification in the Greek parliament of the #Prespaagreement, an important contribution to the stability and prosperity of the whole region. I look forward to the future Republic of North Macedonia joining #NATO. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 25 stycznia 2019

Grecki parlament niewielką większością głosów poparł w piątek porozumienie z Macedonią o zmianie przez ten kraj nazwy na Republika Macedonii Północnej. Umożliwia to zakończenie trwającego od ponad 25 lat sporu między obydwoma państwami.

Dołączenie do NATO możliwe w 2020 roku

Warunkiem przystąpienia Macedonii do NATO było rozwiązanie problematycznej kwestii nazwy tej byłej jugosłowiańskiej republiki.

Grecja obawiała się, że Macedonia, która od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku używa tej nazwy, mogła wystąpić z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia.

Po zrealizowaniu porozumienia z Grecją o zmianie nazwy na Republika Macedonii Północnej kraj ten musi jeszcze oficjalnie potwierdzić, że chce dołączyć do NATO.

Po zamknięciu rozmów akcesyjnych konieczna będzie też ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty należących do niego krajów. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że rozszerzenie NATO o Macedonię byłoby możliwe wiosną 2020 roku.