Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans - który w poniedziałek złoży wizytę w Warszawie - spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, prezes Trybunału Konstytucyjnego i I prezes Sądu Najwyższego. Poinformował o tym szef MSZ Jacek Czaputowicz, który także będzie rozmawiał z wiceszefem KE.

- Myślę, że to dla pana Timmermansa będzie możliwość poznania różnych argumentów, poznania na jakim etapie są nasze propozycje, a też posłuchania głosów na temat interpretacji systemu zmiany czy reformy sądownictwa w Polsce - powiedział szef MSZ, pytany o wizytę wiceszefa KE podczas czwartkowej konferencji prasowej w Paryżu, gdzie przebywa z jednodniową wizytą.

Poniedziałkowa wizyta wiceprzewodniczącego KE w Warszawie odbędzie się w ramach kontynuacji dialogu między polskimi władzami a Komisją ws. sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Wizyta odbędzie się jeszcze zanim Sejm zajmie się projektami ustaw przedstawianych przez polityków PiS jako ustępstwa wobec Komisji.



Timmermans był w Warszawie na rozmowach z polskimi władzami w pierwszej połowie 2016 r., jeszcze na początku sporu o praworządność, gdy ograniczał się on tylko do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Później dialog się załamał i mimo tego, że wiceszef KE chciał spotkać się z ówczesnym szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, do wizyty nie doszło.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.



KE domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz by zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. KE zapowiadała możliwość wycofania art. 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.