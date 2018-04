Szef MSZ Węgier: niech Komitet ONZ nie ingeruje w kampanię wyborczą

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

"Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata...

- Antyzachodni zwrot władz węgierskich nie jest abstrakcyjny. On się wiąże z bardzo konkretnymi interesami, które wiążą Węgry z Moskwą, i z bardzo dużą sympatią dla rządu Putina - mówił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS Adrian Zandberg z Partii Razem. Skomentował w ten sposób przemowę premiera Węgier, w której Orban wskazał Zachód jako źródło "niebezpieczeństwa". - Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata Orbana hodowała - oświadczył Zandberg, wskazując, że Donald Tusk należał do tej samej grupy w europarlamencie co Orban. - Cynizm Orbana spotkał się z cynizmem innych polityków centroprawicy europejskiej - dodał, podkreślając, że "dziś płacimy za to cenę".

»