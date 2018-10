Klimkin spotka się z ukraińskimi Węgrami. "Rozmowy lepsze od oczerniania za plecami"

Ukraina nie ma podstaw, by oskarżać członków mniejszości węgierskiej w obwodzie zakarpackim o separatyzm - napisał w piątek na Facebooku szef MSZ Pawło Klimkin. Zapowiedział, że w sobotę złoży wizytę w Użhorodzie, gdzie spotka się z Towarzystwem Kultury Węgierskiej.

"Lubię otwarte bezpośrednie rozmowy, są one o wiele bardziej korzystne i uczciwe od populistycznych wycieczek czy oczerniania za plecami" - napisał Pawło Klimkin na Facebooku.

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że chce rozmawiać z ukraińskimi Węgrami osobiście, gdyż to ich interesów dotyczy obecne napięcie w relacjach między Kijowem a Budapesztem.

"Nie mam nic przeciwko węgierskiej mniejszości"

"Jestem gotów do zasadniczej rozmowy z moimi krytykami i oponentami" - zapewnił szef ukraińskiej dyplomacji. Podkreślił, że chce przekazać rozmówcom, iż walczą nie z tymi, co trzeba.

"To prawda, że dyskutuję z Budapesztem o kwestiach nauczania języka ojczystego i zdecydowanie potępiłem rozdawanie węgierskiego obywatelstwa (…), ale nie mam nic przeciwko węgierskiej mniejszości ani w praktyce, ani w teorii" - zapewnił Klimkin. "Jest odwrotnie: zawsze twierdziłem, że nie ma żadnych podstaw do oskarżania Węgrów z podwójnym obywatelstwem o zdradę czy separatyzm" - oświadczył.

Źródło: tvn24 Zakarpacie graniczy między innymi z Węgrami

Szef MSZ Węgier: kampania nienawiści

W czwartek minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto ocenił, że na Ukrainie trwa, przy wsparciu państwa, kampania nienawiści przeciw węgierskiej społeczności.

"Ukraina nie ma podstaw do wydalenia węgierskiego konsula" Ukraina nie ma... czytaj dalej » Według niego tę kampanię zaaprobował, w celu zwiększenia swej popularności, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, który chce ubiegać się o reelekcję w wiosennych wyborach.



Stosunki ukraińsko-węgierskie zaostrzyły się w roku 2017, gdy parlament w Kijowie przyjął nową ustawę oświatową. Zdaniem Budapesztu godzi ona w prawa mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu, gdyż ogranicza prawo do nauczania w języku ojczystym. Z powodu sporu Węgry blokują posiedzenia Komisji NATO-Ukraina.



Konflikt jeszcze się pogłębił po publikacji w mediach filmu wideo, który dokumentuje wydawanie paszportów mniejszości węgierskiej. Nagranie zostało wykonane w konsulacie węgierskim w mieście Berehowe. Pracownicy konsulatu proszą na nim nowych posiadaczy paszportów, by ukrywali przed władzami ukraińskimi fakt uzyskania drugiego obywatelstwa. W związku z tą sprawą Ukraina wydaliła w zeszłym tygodniu węgierskiego konsula, na co Węgry zareagowały wydaleniem jednego z ukraińskich konsulów w Budapeszcie.