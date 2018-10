Szef MSZ Turcji wzywa Albanię do "zamknięcia instytucji" Gulena





»

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu powiedział w piątek w Tiranie, że oficjalnie poprosił władze Albanii o zamknięcie w tym kraju "wszystkich instytucji" należących do kaznodziei Fethullaha Gulena. Jest on oskarżany przez władze w Ankarze o zorganizowanie dwa lata temu zamachu stanu w Turcji.

Cavusoglu ocenił, że działalność Gulena stanowi "poważne zagrożenie dla Turcji, a także dla Albanii".

Natomiast minister spraw zagranicznych Albanii stwierdził, że ta "jako członek NATO oraz kandydat do UE" stosuje się do standardowych dyplomatycznych procedur.

Gulen oskarżany jest przez władze w Ankarze o zorganizowanie nieudanego zamachu stanu w Turcji w 2016 roku. W Albanii jest on właścicielem m.in. sieci szkół - pisze AP.

Kosowo deportuje nauczycieli do Turcji

Erdogan "zasmucony" podejściem USA do Turcji Turcja będzie... czytaj dalej » Agencja przypomina, że wcześniej w tym roku Kosowo "po cichu" deportowało do Turcji pięciu nauczycieli oraz lekarza powiązanych z gulenowskimi instytucjami, co spotkało się z krytyką ze strony USA.

Ruch Gulena o nazwie FETO jest uważany przez Ankarę za organizację terrorystyczną. Gulen, były sojusznik Erdogana, który od roku 1999 przebywa na dobrowolnej emigracji w Pensylwanii, zaprzecza, by był zaangażowany w pucz, w którym zginęło co najmniej 240 osób. Władze w Ankarze, mimo to, wzywają USA do jego ekstradycji.

Albania od 2009 roku jest członkiem NATO; zdecydowana większość mieszkańców tego kraju nastawiona jest do Sojuszu entuzjastycznie. Ze względu na muzułmańską większość to bałkańskie państwo ma też bliskie relacje dwustronne z Turcją.