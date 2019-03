"Nie oddawać pola tym, którzy chcą straszyć". Berlin chwali pomysł Macrona

Wartościowy impuls do szerokiej debaty o przyszłości Europy - tak minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ocenił w środę zamieszczony dzień wcześniej w prasie artykuł prezydenta Francji Emmanuela Macrona z pomysłami na reformę Unii Europejskiej.

"Zaangażowana debata na temat tego, jak wyobrażamy sobie przyszłość Europy, dobrze robi europejskiej demokracji, szczególnie przed wyborami europejskimi. Emmanuel Macron nadaje wartościowe impulsy do takiej debaty" - ocenił Maas w wypowiedzi dla berlińskiego dziennika "Tagesspiegel".

"Odrodzenie Europy musi rozpocząć się teraz" Przewodniczący... czytaj dalej » Szef niemieckiej dyplomacji zaznaczył, że część propozycji Macrona dotyczy spraw, nad którymi Niemcy i Francja już pracują. Nie wykluczył jednak rozwinięcia tej współpracy.

"Jestem w stanie wyobrazić sobie dalsze akcenty, np. przy staniu na straży europejskiej jedności i przy praworządności" - powiedział.

"Taka debata naturalnie może okazać się kontrowersyjna", ale najważniejsze jest to, by - podkreślił Maas - "nie oddawać pola tym, którzy chcą straszyć ludzi, lecz rozmawiać o reformach, za pomocą których możemy wzmocnić Unię Europejską" w duchu obywatelskim.

We wtorek Macron opublikował w gazetach we wszystkich krajach UE artykuł, w którym zwraca się do mieszkańców UE i na trzy miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zaapelował o gruntowne reformy we Wspólnocie.

Macron: Europa nigdy nie była tak potrzebna W artykule... czytaj dalej » W swym tekście prezydent Francji wysuwa propozycje reform unijnej strategii gospodarczej w obliczu konkurencji ze strony Chin i USA, utworzenia agencji do walki z cyberprzestępczością, zwalczania zmian klimatycznych i innych problemów środowiska oraz wzmocnienia praw socjalnych.

Opowiada się za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Europy, apeluje o nowy traktat dotyczący obronności i bezpieczeństwa, który definiowałby obowiązki państw UE w koordynacji z NATO. Proponuje też utworzenie "osłony społecznej", która zagwarantowałaby "takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane zbiorowo każdego roku".

Propozycje Macrona dotyczą też m.in. rewizji funkcjonowania strefy Schengen i utworzenia służb granicznych UE oraz europejskiego biura zajmującego się polityką azylową.