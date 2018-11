Czaputowicz otworzył ambasadę w Senegalu. "Dakar jest naszym oknem na Afrykę"

Szef MSZ Jacek Czaputowicz w niedzielę oficjalnie otworzył ambasadę RP w Dakarze - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ. Ponowne uruchomienie placówki to wyraz współpracy między Polską a Senegalem, a także innymi państwami Afryki Zachodniej - podkreślił minister.

- Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Senegalu i oficjalnie zainaugurować działalność naszej ambasady w tym kraju. Dakar jest naszym oknem na Afrykę - podkreślił Jacek Czaputowicz, cytowany w komunikacie MSZ.



Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj w Senegalu i oficjalnie zainaugurować działalność naszej Ambasady – powiedział min. #Czaputowicz podczas ceremonii w Dakarze.



Wcześniej był na wyspie Gorée. Odwiedził też sierociniec wspierany przez @PolskaPomoc.









Polska ambasada w Senegalu wznawia działalność

Jak zaznaczył minister spraw zagranicznych, Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ musi śledzić, co się dzieje na świecie, w tym w Afryce. Ocenił, że Senegal to wzór pokojowego współżycia przedstawicieli różnych społeczności i religii.



Jacek Czaputowicz podkreślił, że ponowne uruchomienie ambasady RP w Dakarze po ośmioletniej przerwie stanowi wyraz ważnej współpracy między Polską a Senegalem, a także innymi państwami Afryki Zachodniej. Zaznaczył, że proces przywracania polskiej obecności dyplomatycznej w Afryce ma szerszy wymiar. Przypomniał o otwarciu w 2017 r. ambasady RP w Tanzanii.



Po przybyciu do Senegalu min. #Czaputowicz udzielił wywiadu dziennikowi @LeSoleilonline. Mówił między innymi o:



Dakarskim Forum na rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce,

polskim wsparciu na rzecz bezpieczeństwa w regionie,







Czaputowicz dziękuje senegalskiej Polonii

Czaputowicz podziękował miejscowej Polonii za kultywowanie związków z ojczyzną i promowanie polskiej kultury na afrykańskiej ziemi. Szef polskiej dyplomacji odwiedził sierociniec prowadzony w Dakarze przez polskie siostry zakonne, których działalność wspierana jest m.in. w ramach polskiej współpracy rozwojowej.



W poniedziałek Czaputowicz weźmie udział w Forum na Rzecz Pokoju i Bezpieczeństwa w Afryce. Spotka się też ze swoim senegalskim odpowiednikiem Sidiki Kabą.



– Wizyta na wyspie Gorée jest wielką motywacją do jeszcze bardziej aktywnego działania na rzecz obrony praw człowieka – mówił min. #Czaputowicz.



Min. wziął udział we mszy i spotkał się z władzami wyspy. Wyraził uznanie dla wysiłków , by zachować pamięć o trudnej historii. pic.twitter.com/XBm7TtA9Yg — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) 4 listopada 2018