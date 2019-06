"Krótka wojna z Iranem to iluzja". Teheran odpowiada Trumpowi, USA apelują do NATO

Foto: PAP/EPA/IRANIAN SUPREME LEADERS OFFICE Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Napięcie na linii USA-Iran. Wojny teoretycznie nikt nie chce

Jeśli Iran zdecydował się na zestrzelenie amerykańskiego samolotu bezzałogowego, to musiał się spodziewać, że Waszyngton będzie musiał na to odpowiedzieć. Jeśli Teheran raz jeszcze posunie się zniszczenia czegokolwiek, co będzie własnością armii Stanów Zjednoczonych, to odpowie już na to departament obrony, a nie skarbu. Wojna w Iranie byłaby z wielu powodów o wiele bardziej skomplikowana niż w Iraku. Pentagon i Biały Dom mają co do tego pełna świadomość, ale nie byłaby to pierwsza wojna, której teoretycznie nikt nie chciał, a jednak wybuchła. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

