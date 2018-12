Raport komisji wolności PE: w Polsce istnieje ryzyko zagrożenia praworządności

Video: tvn24

Gersdorf: rząd nie może się odwołać od zabezpieczenia TSUE

23.10 | Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości jest sformułowane do wszystkich organów i musi być wykonane - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, odnosząc się do do postanowienia TSUE w sprawie tzw. środków tymczasowych. - Rząd nie może się odwołać od postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odwołuje się do kogoś wyższego, a już nie ma nikogo wyższego - dodała.

»