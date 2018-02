"Zegar na 10 tysięcy lat". Jego budowę sfinansował szef Amazona





Foto: Twitter/Jeff Bezos | Video: Twitter/Jeff Bezos Budowa zegara kosztuje 42 miliony dolarów

Założyciel internetowego sklepu Amazon Jeff Bezos sfinansował budowę zegara, umieszczonego wewnątrz góry w zachodnim Teksasie, który ma odmierzać czas 10 tysięcy lat. Bezos opublikował we wtorek na Twitterze wideo pokazujące postęp prac.

Maszyna, nazywana "zegarem na 10 tysięcy lat", jest projektem amerykańskiej Long Now Foundation. Bezos finansuje kosztującą 42 mln dolarów budowę.



Bezos skomentował opublikowane na Twitterze wideo: "instalacja się rozpoczęła - wysoki na 152 metry, całkowicie mechaniczny, napędzany termicznymi cyklami dnia i nocy, synchronizujący się w południe, symbol długoterminowego myślenia zegar na 10 tys. lat powstaje dzięki geniuszowi Danny'ego Hillisa, Zandera Rose'a i reszty zespołu zegarowego".





Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2018

"W trakcie życia tego zegara USA przestaną istnieć"

Ekonomiczna elita pomnaża majątki. "Gospodarki nagradzają bogactwo" Zdecydowana... czytaj dalej » Zegar napędzany jest ogromnym odważnikiem zawieszonym na przekładni, wykonano go z wytrzymałych materiałów, co ma pozwolić mu przetrwać wieki. Szef Amazona osobiście zajął się inwestycją w ten projekt, gdyż uważa, że ludzie powinni planować na przyszłość wykraczającą poza długość ich żyć.



"My ludzie staliśmy się tak zaawansowani technicznie, że w pewien sposób jesteśmy zagrożeniem dla samych siebie. Z czasem coraz bardziej będzie ważne, by ludzkość przyjęła długoterminowe spojrzenie na swoją przyszłość" - powiedział Bezos w 2012 roku dziennikowi "The Wall Street Journal". "W trakcie życia tego zegara USA przestaną istnieć. Cywilizacje upadną i powstaną nowe. Nowe sposoby rządzenia zostaną wymyślone" - zaznaczył z kolei szef Amazona w wywiadzie dla portalu Wired.



Poza Bezosem w wykonanie projektu zaangażowani są m.in. muzyk Brian Eno oraz pisarze Kevin Kelly i Stewart Brand.



Zegar jest projektem mieszczącej się w San Francisco organizacji The Long Now Foundation, która została założona przez Danny'ego Hillisa w 1996 roku. Jej działalność ma na celu "popularyzację myślenia długoterminowego" i być "przeciwwagą dla ciągle przyspieszającej kultury".