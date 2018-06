Dwa ważne szczyty bez Melanii. Nie będzie towarzyszyła mężowi

Melania Trump, małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa, nie będzie towarzyszyła prezydentowi podczas szczytu G7 w La Malbaie w Kanadzie 8-9 czerwca i podczas spotkania na szczycie USA - Korea Północna planowanego na 12 czerwca w Singapurze.

Potwierdziła to Stephanie Grisham, rzeczniczka Melanii Trump, w e-mailu przesłanym agencji Reutera, w którym stwierdziła, że pierwsza dama "nie przybędzie na (szczyt - red.) G7 i w tej chwili nie planuje się także jej wyjazdu do Singapuru".

Z kolei Biały Dom poinformował w niedzielę, że w poniedziałek prezydent i pierwsza dama organizują kolację dla rodzin poległych w misjach wojskowych.



Spotkanie jest zamknięte dla prasy.

W 2017 roku Melania Trump towarzyszyła prezydentowi Donaldowi Trumpowi podczas szczytu G7 w Rzymie.

Szczyt G7 to doroczne spotkanie przedstawicieli siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (USA, Kanada, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy) oraz Unii Europejskiej.

Organizatorem tegorocznego szczytu z racji objęcia rotacyjnego przewodnictwa w grupie jest Kanada. Spotkanie odbędzie się w miejscowości La Malbaie, w regionie Charlevoix w prowincji Quebec, w dniach 8-9 czerwca.



Natomiast w Singapurze planowane jest na 12 czerwca spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem.

Pierwsza dama po zabiegu

19 maja Melania Trump, małżonka prezydenta USA Donalda Trumpa, wróciła do Białego Domu po zabiegu chirurgicznym przeprowadzonym w związku z niegroźną dysfunkcją nerki.



Dwa dni po zabiegu Melania Trump pisała na Twitterze, że "czuje się świetnie". Podziękowała personelowi szpitala i osobom życzącym jej powrotu do zdrowia oraz przekazała, że nie może się doczekać powrotu do domu.



Melania ma 48 lat i jest trzecią żoną 71-letniego Donalda Trumpa. Para ma wspólnego syna, 12-letniego Barrona.