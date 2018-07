"Ukraina dla Trumpa nie jest możliwością, lecz przede wszystkim problemem"





Zaplanowane na najbliższy poniedziałek w Helsinkach rozmowy prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, raczej nie przyniosą przełomu w sprawie Ukrainy i zaanektowanego Krymu – uważają eksperci w Kijowie.

W ich ocenie, sukcesem ukraińskiej dyplomacji mogłyby być ustalenia między dwoma przywódcami na temat uwolnienia Ukraińców, którzy znajdują się w rosyjskich więzieniach. Nie warto jednak oczekiwać na ważne decyzje w sprawie zajętego przez Rosję Krymu – podkreślili.

"Show w stylu Trumpa, bez realnych decyzji"

Trump: Nord Stream 2 to straszliwa rzecz, aneksja Krymu to porażka Obamy Gazociąg Nord... czytaj dalej » - Jeśli poruszony zostanie problem ukraińskich więźniów w Rosji, to będzie to największym sukcesem naszej dyplomacji. Oczekiwanie, że podjęty zostanie temat zwrotu Ukrainie Krymu, jest daremne. Trump i Putin oświadczą zapewne, że należy przestrzegać mińskich porozumień w sprawie Donbasu i chyba niewiele więcej – oświadczył PAP szef kijowskiego Instytutu Polityki Światowej Jewhen Mahda.



- Nie oczekuję po tym spotkaniu niczego dobrego, a maksimum czego można się spodziewać, to że w Helsinkach nie nastąpi żadna katastrofa. Wydaje mi się, że będzie to raczej show w stylu Trumpa, lecz realne decyzje najpewniej nie zapadną – uważa Wołodymyr Horbacz z ukraińskiego Instytutu Współpracy Euroatlantyckiej.



Według analityka prezydenci USA i Rosji skoncentrują się przede wszystkim na kwestiach Iranu i Syrii. - I to na tym polu bardziej oczekiwałbym postępów, a nie na odcinku ukraińskim – podkreślił.

Ukraińskie obawy

Jeśli dla potrzeb tego widowiska trzeba będzie złożyć w ofierze Ukrainę, to Trump hipotetycznie może się przed tym nie powstrzymać Wołodymyr Horbacz

Horbacz zauważył, że szczyt Trump-Putin w Helsinkach mimo to wywołuje na Ukrainie pewne obawy.

- Są one uzasadnione w związku z nieprzewidywalnością Trumpa oraz jego ciągotami do robienia z polityki widowiska. Jeśli dla potrzeb tego widowiska trzeba będzie złożyć w ofierze Ukrainę, to Trump hipotetycznie może się przed tym nie powstrzymać, jednak realna ocena sytuacji i zapewnienia strony amerykańskiej, że polityka wobec Ukrainy nie ulegnie zmianie, są uspokajające – zaznaczył.



Zdaniem Mahdy, Ukraina nie będzie przedmiotem targów między Trumpem i Putinem, dlatego Kijów nie ma zawyżonych oczekiwań wobec ich spotkania. - Trump nie pójdzie na ustępstwa wobec Rosji – powiedział w rozmowie z PAP.

"Ukraina niezbyt interesuje Trumpa"

Wracają kontrole na fińskich granicach. Przed spotkaniem Trump - Putin Finlandia... czytaj dalej » Alona Hetmanczuk, dyrektor kijowskiego centrum "Nowa Europa" napisała w artykule dla opiniotwórczego tygodnika "Dzerkało Tyżnia", że choć wyniki spotkania Trump-Putin trudno prognozować, poziom zaniepokojenia związany z tym szczytem pokazuje, na ile kruche są relacje ukraińsko-amerykańskie.



"Ukraina niezbyt interesuje Trumpa. Nie jest on z nią związany emocjonalnie (…). W związku z tym nie jest skory, by tracić swój czas, energię i pieniądze, by Ukraina stała się demokratycznym, rozwiniętym państwem" – czytamy.



"Ukraina dla Trumpa nie jest możliwością, lecz przede wszystkim problemem. Problemem w nawiązaniu kontaktów z Putinem" – oceniła Hetmanczuk na łamach "Dzerkała Tyżnia" z ostatniej soboty.

Rozmowa Trumpa z Poroszenką

Matka Ołeha Sencowa prosi Putina o łaskę dla syna Matka... czytaj dalej » W czwartek, na marginesie szczytu NATO w Brukseli, Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. - Istniała konieczność rozmowy z prezydentem Trumpem przed Helsinkami i jestem z tej rozmowy w pełni zadowolony – powiedział ukraiński przywódca.



Poroszenko ujawnił, że tematem spotkania była sprawa uwolnienia Ukraińców, którzy znajdują się w więzieniach w Rosji, w tym skazanego na 20 lat kolonii karnej i prowadzącego od dwóch miesięcy głodówkę reżysera Ołeha Sencowa.



Prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali także o budowie rurociągu Nord Stream 2, którym Rosja zamierza transportować gaz do Niemiec z ominięciem ukraińskich sieci przesyłowych. Stany Zjednoczone są przeciwnikiem tego projektu.