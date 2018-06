Kim chwali "czysty i piękny" Singapur, Trump ma nadzieję na porozumienie. Szczyt Trump - Kim w relacji tvn24.pl

Głos zabrał także prezydent USA Donald Trump. Jak ma w zwyczaju: na Twitterze.



Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 czerwca 2018

Trump napisał, że "wkrótce dowiemy się, czy może dojść do prawdziwego porozumienia, nie takiego jak w przeszłości".