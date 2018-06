Trump i Kim w Singapurze. Relacja w TVN24 BiS i tvn24.pl

Video: tvn24

11.06 | Negocjacje podczas spotkania Trump - Kim będą bardzo trudne - stwierdził we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 były ambasador RP przy NATO Jerzy Maria Nowak. Jak mówił, "obaj przywódcy są strasznie nieprzewidywalni" i "nie są dobrymi negocjatorami". - Trump nie pokazuje co byłby w stanie zaoferować poza gwarancjami ustnymi i niejasnymi dla Kim Dzong Una. Kim Dzong Un z kolei czeka na jakieś jaśniejsze oświadczenie dotyczące spraw gospodarczych, finansowych - wyjaśniał. - Mała szansa jest na to, że dojdzie do wielkiego porozumienia - dodał.

