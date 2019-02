"To nie czas, aby cokolwiek podpisywać". Szczyt Trump - Kim zakończony bez porozumienia

Uznaliśmy, że podpisywanie jakiegoś porozumienia nie będzie dobrym rozwiązaniem. Spędziliśmy w zasadzie cały dzień z Kim Dzong Unem, to mocny gość, silny charakter. Myślę, że nasza relacja jest mocna. Pojawiły się pewne możliwości, ale nie zdecydowaliśmy się na żadną z nich - oświadczył po zakończeniu szczytu USA - Korea Północna w Hanoi prezydent USA. Rozmowy Donalda Trumpa i Kim Dzong Una zakończyły się w czwartek - bez porozumienia, wcześniej, niż planowano.

Po rozmowach i briefingu z dziennikarzami Donald Trump i Kim Dzong Un mieli w czwartek udać się na lunch roboczy, który następnie został odwołany. Biały Dom podał następnie informację o braku porozumienia między dwoma liderami.

"Tym razem nie osiągnięto porozumienia"

Kim o denuklearyzacji: gdybym nie był do tego skłonny, nie byłoby mnie teraz tutaj Przywódca Korei... czytaj dalej »

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders wyjaśniała dziennikarzom, że "tym razem nie osiągnięto porozumienia", ale obie delegacje przeprowadziły w czasie szczytu konstruktywne rozmowy na temat denuklearyzacji Korei Północnej.

Dodała, że obaj przywódcy mają nadzieję kontynuować rozmowy w przyszłości.

Szczyt w Hanoi jest drugim w historii spotkaniem przywódców USA i Korei Północnej. Rozpoczął się w środę i według Białego Domu miał zakończyć się w czwartek podpisaniem porozumienia.

Plany te jednak zostały odwołane.

Przesunięto również konferencję prezydenta USA zaplanowaną na godzinę 15.50 czasu lokalnego (godzinę 9.50 w Polsce).

Źródło: PAP/EPA/WALLACE WOON Kim Dzong Un w drodze do hotelu po rozmowach z Trumpem

"To nie czas, aby cokolwiek podpisywać"

Spotkanie Trumpa z dziennikarzami odbyło się po godzinie 8 czasu polskiego.

Prezydent USA w krótkim oświadczeniu powiedział, że czas razem z północnokoreańskim liderem był "bardzo owocny". Dodał jednak, że "to nie czas, aby cokolwiek podpisywać".

- Uznaliśmy, także sekretarz [stanu Mike - przyp. red.] Pompeo, że podpisywanie jakiegoś porozumienia nie będzie dobrym rozwiązaniem. Spędziliśmy w zasadzie cały dzień z Kim Dzong Unem, to mocny gość, silny charakter. Myślę, że nasza relacja jest mocna. Pojawiły się pewne możliwości, ale nie zdecydowaliśmy się na żadną z nich. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie - dodał Donald Trump.

Sekretarz stanu Mike Pompeo po oświadczeniu prezydenta USA poinformował, że przywódca Korei Północnej był "nieprzygotowany do spełnienia żądań USA".

- Nie dotarliśmy do czegoś, co miałoby sens dla Stanów Zjednoczonych. Kim miał na to nadzieję, poprosiliśmy go, aby zrobił więcej, nie był jednak przygotowany, aby to zrobić - oświadczył Pompeo.

Sekretarz stanu dodał jednak , że "wciąż jest optymistą". - Myślę, że jeśli będziemy kontynuować pracę w nadchodzących dniach i tygodniach, to osiągniemy to, czego oczekuje świat, czyli denuklearyzację Korei Północnej - ocenił.